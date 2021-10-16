تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ولا وفيات بالكويت

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية امس تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة لوكالة الانباء الكويتية / كونا / إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 412258 وإجمالي عدد المتعافين إلى 409226 وبلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 2455 وفاة.

وأضاف إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 8 حالات فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 577 في حين ان إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد-19 انخفض الى 25.