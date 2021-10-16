شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية الدراسة حافظى على مزاج طفلك بهذه الأطعمة.. البيض والزبادى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني طفلك من التوتر والقلق مع دخول العام الدراسي، وذلك فى ظل جائحة كورونا، ومع تراكم المسئوليات والمهام الدراسية عليه، خاصة إذا كان يواجه صعوبات فى التعلم واستعياب المعلومات داخل الفصل الدراسي، ولأن النظام الغذائي يلعب دورا هاما فى تحسين حالته المزاجية وزيادة تركيزه، فلابد من الاهتمام بانتقاء الطعام الذى بتناوله،لأنه ينعكس على صحته العقلية قبل الجسدية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فهناك بعض الأطعمة التى تحسن حالته المزاجية وتخفض شعور طفلك بالتوتر والقلق.



الزبادي اليوناني يحتوى على نسبة عالية من البروتينات أكبر من الزبادى العادى، ويحتوى على فيتامينات عديدة تلعب دورا فى تحسين مزاج طفلك. الزبادي اليوناني يحتوى على نسبة عالية من البروتينات أكبر من الزبادى العادى، ويحتوى على فيتامينات عديدة تلعب دورا فى تحسين مزاج طفلك.

الفاكهة هناك بعض أصناف من الفواكه تمنح طفلك السعادة وتساعد على إفراز هرمون الدوبامين بمستويات جيدة مثل البطيخ والبرتقال والفراولة والخوخ. الفاكهة هناك بعض أصناف من الفواكه تمنح طفلك السعادة وتساعد على إفراز هرمون الدوبامين بمستويات جيدة مثل البطيخ والبرتقال والفراولة والخوخ.

البيض البيض

مصدر غنى بالبروتينات ومكافحة الاكتئاب ويحسن حالته المزاجية. الأسماك الأسماك خاصة سمك السلمون الذى يحتوى كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، التى تزيد من مستويات هرمون السعادة بالجسم.

المكسرات

لابد أن يتم إدراج المكسرات مثل اللوز وعين الحمل والفستق إلى طفلك لأنه غنية بالدهون المفيدة التى تعزز صحة الدماغ وتزيد من هرمون السعادة.