ما هو أفضل نظام غذائى للسيطرة على قصور الغدة الدرقية؟

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القاهرة - سامية سيد - عندما تفشل الغدة الدرقية لدينا في العمل بشكل صحيح، أو عندما تكون هناك مستويات غير متوازنة من هرمونات T3 أو T4 أو TSH ، فهذا هو اضطراب أو قصور الغدة الدرقية، حيث يفشل الجسم في إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة، وهى مشكلة صحية شائعة لكنها خطيرة جدًا، ويمكن أن تؤثر على الأداء اليومي وعملية التمثيل الغذائي لدينا.

وبصرف النظر عن الأدوية، فإن التركيز على ما تأكله، عندما تكون مصابًا بقصور فى الغدة الدرقية، هو المفتاح لإدارة حالتك خاصة أنها تلعب دورًا مهمًا للغاية في تنظيم مستويات التعب وتغيرات الوزن واضطرابات المزاج والحفاظ على صحة الجلد أيضًا، لذلك من الضروري تناول الأطعمة التي تعزز الطاقة وترفع مستويات الهرمون وتحافظ على الأداء الوظيفي، وفقًا لموقع "Healthline".

كيف يساعد النظام الغذائي في إدارة قصور الغدة الدرقية؟

على الرغم من عدم وجود علاج أو نظام غذائي واحد لإصلاح مشاكل الغدة الدرقية، إلا أن تناول النوع الصحيح من الأطعمة يمكن أن يساعد في تقليل شدة الأعراض مثل زيادة الوزن المترتبة على قصور الغدة الدرقية، وكذلك تحسين التمثيل الغذائي وغيرها.



السيطرة على قصورة الغدة الدرقية بالنظام الغذائى

ما هي أهم المعادن والعناصر الغذائية التى يحتاجها مرضى قصور الغدة الدرقية؟

تلعب العناصر الغذائية والمعادن التي تغذي جسمك دورًا حيويًا في إدارة عمل الغدة الدرقية والحفاظ عليها في حالة جيدة، ويعتبر اليود أحد المعادن التي ربطتها الدراسات بوظيفة الغدة الدرقية، ونقص أو زيادة مستوياته يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عمل الغدة الدرقية.



اطعمة مفيدة لمريض الغدة الدرقية

يشدد الخبراء أيضًا على ضرورة تضمين الفيتامينات الأساسية والمعادن والمواد المغذية بما في ذلك السيلينيوم والزنك والتيروزين وفيتامين د، والتى يمكن أن تساعد في إدارة وتخفيف العديد من الأعراض المرتبطة بقصور الغدة الدرقية.

وتذكر أنه ليس من الضروري دائمًا الاعتماد فقط على المكملات للحصول على هذه العناصر الغذائية، ولكن اتباع نظام غذائي متوازن وضمان تناول كميات كبيرة من بعض الأطعمة يمكن أن يساعد بشكل رائع في إدارة قصور الغدة الدرقية.



نظام غذائى لقصور الغدة الدرقية

ما هي الأطعمة التي يجب أن تتناولها عند الإصابة بقصور الغدة الدرقية؟

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فمن المفيد جدًا تضمين المزيد من الأطعمة النباتية والخضراوات ذات الأوراق الخضراء والمأكولات البحرية والمكسرات والبذور والبقوليات، فهى غنية جدًا بالمعادن النادرة، مثل الزنك وفيتامينات ب والأحماض الأمينية مثل التيروزين والبروتينات.

يمكن أيضًا أن تكون المأكولات البحرية مثل التونة وأنواع معينة من الأسماك مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة والسيلينيوم، والذي ثبت أنه يعزز إنتاج هرمونات الغدة الدرقية (T3 و T4).

من المفيد أيضًا تناول الكثير من الخضار والفواكه الغنية بالألياف في نظامك الغذائي، مثل البطاطا الحلوة والتفاح والسبانخ.



قصور الغدة الدرقية

ما هي الأطعمة التي يجب أن تتجنبها؟

يُنصح بالتقليل من الأطعمة واللحوم النعالجة والمحملة بالدهون للشخص المصاب بقصور الغدة الدرقية، وكذلك الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر وفول الصويا والصلصات.

تذكر استشارة طبيبك عند اتباع خطة نظام غذائي محددة للسيطرة على قصور الغدة الدرقية لإدارة حالتك بأفضل طريقة ممكنة.