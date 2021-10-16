5 أطعمة تحرق دهون البطن 

بيروت - نادين محمد -

يُعرف مقدار الوزن الزائد الذي يتم يبرز حول مركز الجسم باسم دهون البطن وتسمى أيضًا الدهون الحشوية.



تعتبر الدهون جزءًا أساسيًا من أي نظام غذائي صحي متوازن لأنها تساعد في امتصاص فيتامين أ والعديد من الفيتامينات الأخرى ، ولكن كما قيل فإن فائض كل شيء يعد أمرًا سيئًا ، لذا فإن النمو الزائد لدهون البطن أمر غير صحي للغاية. إنه مؤشر خطر للعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري والسرطان. الجميع يريد التخلص من دهون البطن ولكن لا يعرف الطريقة الصحيحة والنظام الغذائي الذي سيساعدهم في حرق دهون البطن.

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دهون البطن

1- الدجاج

الدجاج مصدر غني بالبروتين يحتوي على كمية قليلة من الدهون ومحتوى مائي كبير. كما أنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور. يوفر كمية جيدة من البروتين لجسمنا مما يساعدنا على البقاء ممتلئين لفترة أطول من الوقت.

2- المكسرات

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المكسرات

المكسرات عبارة عن بذور مجففة ذات قشرة صلبة غير صالحة للأكل وبذور بداخلها صالحة للأكل بشكل عام. تحتوي على دهون وبروتينات غنية بمضادات الأكسدة. المكسرات خيار جيد جدًا وغير مكلف للوجبات الخفيفة. يمكن أن تساعد المكسرات في تقليل الجوع مما سيساعد في تقليل دهون البطن.

3-الزنجبيل

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الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مكونات تساعد في عملية حرق الدهون في الجسم. يعزز عملية حرق السعرات الحرارية وبالتالي يساعد في خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم ومستوى السكر في الدم. الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة وتعمل كقمع للشهية كما تعمل كمصدر جيد لحرق دهون البطن.

4- الليمون

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الليمون

غني بفيتامين ج والألياف والفيتامينات الأخرى والمعادن ومضادات الأكسدة الليمون هو عنصر رائع لحرق دهون البطن. كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي. يعزز الليمون الهضم الجيد ، ويزيل السموم من الجسم ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويحافظ على رطوبة الجسم وشبعه.

5- البصل

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البصل

مصدر رائع للألياف القابلة للذوبان والغذاء البريبيوتيك القوي للأمعاء الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن. يحتوي على الألياف الغذائية وفيتامين أ والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك الذي يجعل البصل غذاءً ممتازًا لحرق دهون البطن. كما أنه يقلل من مستوى الكوليسترول وعند تناوله في صورة نيئة يساعد في حرق الدهون بسرعة.



