فوائد مذهلة للفول السوداني للنساء 

بيروت - نادين محمد -

وجدت دراسة إسبانية أن الاستهلاك اليومي للفول السوداني له تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية والاستجابة للضغط لدى الشباب الأصحاء.

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تألفت مجموعة الدراسة من 63 شخصًا ، تتراوح أعمارهم بين 19 و 33 عامًا ، تناولوا يوميًا حصة من الفول السوداني كجزء من الدراسة.

باستخدام مجموعة واسعة من الاختبارات والتحليلات المعرفية المتعلقة بالمؤشرات البيوكيميائية للاستجابة للتوتر ، أظهر العلماء تحسنًا في الوظيفة الإدراكية والاستجابة للإجهاد لدى المتطوعين.

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أوضحت مؤلفة الدراسة سارة هورتادو أن المواد الحيوية الموجودة في الفول السوداني ، مثل البوليفينول ، يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على الوظيفة الإدراكية والمزاج من خلال التفاعلات مع ميكروبيوتا الأمعاء من خلال محور ميكروبيوتا الأمعاء.

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كما لاحظت الدراسة أن الكاجو والبندق والجوز ، وكذلك الصنوبر واللوز في قائمة المكسرات الأكثر فائدة. في وقت سابق ، وجد علماء من جامعة كولومبيا البريطانية (كندا) طريقة للحد بشكل فعال من مخاطر الحساسية تجاه الفول السوداني عند الأطفال. تتمثل الطريقة في زيادة كمية الفول السوداني أو منتجات الفول السوداني تدريجياً في نظام الطفل الغذائي. وهذا ما يسمى بالعلاج المناعي الفموي. حتى إذا كان الطفل يعاني بالفعل من حساسية تجاه الفول السوداني ، فإن التعرض المنتظم لجرعة صغيرة من مسببات الحساسية يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية حدوث رد فعل حاد وخطير تجاه المنتج.

فوائد أخرى للفول السوداني:

1. يعزز صحة القلب

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يساعد تناول الفول السوداني في الحماية من أمراض القلب التاجية وجدت دراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة أن الفول السوداني قد يخفض مستويات الكوليسترول السيئ. يؤدي الكوليسترول السيئ إلى تطور الترسبات في الأوعية الدموية ، وقد يمنع الفول السوداني ذلك.

2. يساعد في إنقاص الوزن

الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية ، لكنه يساهم في إنقاص الوزن بدلاً من زيادة الوزن . الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالطاقة . هذا هو السبب في أن تناولها كوجبة خفيفة قد يجعلك تستهلك سعرات حرارية أقل في وقت لاحق من اليوم. كما أن الفول السوداني يشعر الشخص بالامتلاء عند تناوله كوجبة خفيفة.

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3. يمنع حصوات المرارة

يرتبط استهلاك الفول السوداني بانخفاض خطر الإصابة بحصوات المرارة. وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام والنساء (بوسطن) أن استهلاك الفول السوداني قد يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة. الأشخاص الذين يستهلكون خمس وحدات أو أكثر من المكسرات (بما في ذلك الفول السوداني) أسبوعيًا هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الحصوة.

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4. يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

لا تؤدي إضافة الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني إلى الوجبة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. قد يؤدي تناولها مع وجبة عالية من (مثل الخبز أو كوب من العصير) إلى استقرار مستويات السكر في الدم.

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