لجنة طبية أمريكية تُجمع على التوصية بجرعة ثانية من لقاح جونسون.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

صوَّتت لجنة من الخبراء الطبيين الأمريكيين بالإجماع، أمس، على توصية بالحصول على جرعة ثانية من لقاح شركة جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19.



ويمكن لهذا القرار أن يساعد على التخفيف من حال عدم اليقين لدى نحو 15 مليون أمريكي تلقوا جرعة أولى من لقاح الشركة، لكنهم ما زالوا يتساءلون ما إذا كانت كافية لحمايتهم، خصوصاً مع انتشار المتحور دلتا.

وبعد أن اجتمعوا بطلب من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي آي)، اتفق أعضاء اللجنة مع رأي شركة الأدوية على أن الأدلة المتوافرة لناحية السلامة والفعاليّة تدعم السير بخيار إعطاء جرعة لقاح ثانية.

غير أن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، ومعها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، قد تعمد في وقت لاحق إلى تغيير هذه التوصية.

وقال بول أوفيت، خبير اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا: «أعتقد صراحة أن هذا كان دائماً لقاحاً من جرعتين. من الصعب التوصية به كلقاح يُعطى بجرعة واحدة».