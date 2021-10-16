بالأرقام.. مصر تعلن عدد إصابات فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن عدد إصابات فيروس كورونا (كوفيد 19).



وكشفت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، عن تسجيل 869 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرةً إلى وفاة 38 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تعافي 911 مصاباً بالوباء وخروجهم من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 267355.

وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 316711 حالة، منها 267355 متعافياً، و17884 وفاة.