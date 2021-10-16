شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب الإصابة بالصداع والألم بعد تناول الآيس كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي تناول أو شرب شيء بارد بسرعة كبيرة إلى حدوث صداع قصير الأمد والتي يطلق عليها تجميد الدماغ أو صداع الآيس كريم، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا للغاية، لكن لحسن الحظ، فهو غير ضار، وفقا لتقرير لموقع insider..

ما الذي يسبب تجمد الدماغ؟

يؤدي تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة إلى تبريد سقف الفم والحلق خلف هذه المناطق مباشرة، يوجد شريان رئيسي ينقل الدم إلى الدماغ، يسمى الشريان السباتي الداخلي هذا يعني أن تناول الأشياء الباردة في الواقع يبرد الدم الذي يتدفق من وإلى عقلك.

عندما يصبح الدم المتدفق إلى دماغك باردًا جدًا، يطلق دماغك إنذارًا مما يسبب الصداع المعروف باسم تجميد الدماغ يحذرك هذا المنبه من إيقاف أو إبطاء استهلاك الأطعمة أو المشروبات الباردة حتى تظل درجة حرارة الدماغ منظمة.

هذا هو السبب في أن صداع الدماغ المتجمد يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، حيث يجب أن يرسل عقلك إشارة لا يمكنك تجاهلها لا يمكن أن يكون دغدغة لا يمكن أن يكون حكة.يجب أن يكون شيئًا يجعلك تتوقف عن تناول الطعام.

ويعمل تجميد الدماغ في الواقع على تنشيط العصب الثلاثي التوائم، المسئول عن الألم الشديد ، وإذا لم تتوقف عن الطعام البارد يمكن أن تنقبض الأوعية الدموية التي تحتوي على الدم البارد بحيث لا تشكل أكبر قدر من الدورة الدموية.

ما هي مدة استمرار تجميد الدماغ وكيفية علاجه

على عكس الصداع النصفي وأنواع الصداع الأخرى ، فإن الألم المتجمد في الدماغ عادة ما يتلاشى في غضون 30 ثانية أو أقل تتمثل طريقة علاج تجميد الدماغ في إيقاف أو إبطاء استهلاك كل ما يسبب الألم، يستمر الأمر فقط طالما أن الدم يسخن مرة أخرى. وبالتالي ، كلما زادت سرعة تسخين الدم ، كلما استمر الألم لفترة أقصر، إذا كنت تريد أن يختفى الألم بشكل أسرع ، يمكنك تناول مشروب دافئ.