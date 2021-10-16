من مطبخك 6 علاجات طبيعية لتحسين البصر

بيروت - نادين محمد -

علاجات منزلية سريعة تساعد على تحسين البصر وعلاج قصر النظر، فعادة ما تساهم عوامل مثل الجينات وسوء التغذية والشيخوخة والإجهاد المفرط على العين في هذه الحالات.

الأعراض الأكثر شيوعاً لضعف البصر هي الرؤية الضبابية والصداع المتكرر ودموع العيون.

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تأكد من استشارة طبيبك من أجل التشخيص والعلاج المناسبين، ففي بعض الأحيان يمكن أن تكون مشاكل العين ناجمة عن مشاكل خطيرة مثل الجلوكوما، والتنكس البقعي، وإعتام عدسة العين، اعتلال العصب البصري.

إليك أهم العلاجات المنزلية لتحسين البصر وفقاً لموقع top10homeremedies

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عادة ما يتم تصحيح ضعف البصر باستخدام النظارات الطبية أو العدسات أو حتى الجراحة. يمكنك أيضاً تجربة بعض العلاجات المنزلية الطبيعية للمساعدة في تحسين بصرك.

فيما يلي أهم علاجات منزلية لضعف البصر

1. تمارين العين

تمارين العين تجعل عضلات عينيك أكثر مرونة، وتجلب الطاقة وتدفق الدم إلى العينين للحفاظ على الرؤية المثلى. تمارين العين المنتظمة تكافح إجهاد العين وتحسن التركيز .

إليك بعض التمارين لتحسين بصرك:

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التمرين 1:

امسك قلم رصاص وركز عليه وقرِبه ببطء من أنفك ثم حركه بعيداً كرر حوالي 10 مرات في اليوم.

تمرين 2:

قم بتدوير عينيك في اتجاه عقارب الساعة لبضع ثوان، ثم لفها عكس اتجاه عقارب الساعة لبضع ثوان. كرر ذلك أربع أو خمس مرات.

التمرين 3:

جرب رفرفة الجفن 20 إلى 30 مرة بسرعة وبشكل متكرر، دون الضغط على عينيك، افعل ذلك مرتين يومياً.

التمرين 4:

ركز رؤيتك على شيء بعيد لفترة من الوقت والتركيز عليه لمدة ثلاث إلى خمس دقائق يومياً، يمكن القيام بواحد أو أكثر من تمارين العين هذه بشكل منتظم، على الأقل لبضعة أشهر .

2. التوت

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التوت هو عشب آخر مشهور للرؤية وصحة العين. يمكن أن يساعد أيضاً في تحسين الرؤية الليلية، بالإضافة إلى أنه يحمي من التنكس البقعي وإعتام عدسة العين. كما أنه مفيد لمشاكل الشبكية المتعلقة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من مادة كيميائية تسمى أنثوسيانوسيد التي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

يمكن تناول حوالي نصف كوب من ثمار التوت الناضجة يومياً حوالي 160 مجم من خلاصة التوت مرتين في اليوم، عدة مرات في الأسبوع.



3. اللوز

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اللوز مفيد أيضاً لتحسين الرؤية بسبب احتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية الغنية وفيتامين هـ ومحتوى مضادات الأكسدة. كما أنه يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز.

يمكن نقع من 5 إلى 10 حبات من اللوز في الماء طوال الليل وفي صباح اليوم التالي، قشري اللوز واطحنيه.

واخلطيه مع كوب من الحليب الدافئ يمكن القيام بذلك يومياً. ولبضعة أشهر على الأقل.

4. الشمر



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يحتوي الشمر على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة العيون وتبطئ أيضاً تطور إعتام عدسة العين.

ضعي كوباً واحداً من كل من اللوز والشمر وامزجي المكونات في مسحوق ناعم وقبل الذهاب إلى الفراش، تناول ملعقة كبيرة من هذا المسحوق، تليها كوب من الحليب الدافئ يمكن القيام بذلك يومياً لمدة 40 يوماً على الأقل.

5. الهليون

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علاج منزلي ممتاز آخر لتحسين البصر، فقط اخلطي ملعقة صغيرة من الهليون مع نصف ملعقة صغيرة من العسل، ويتم استهلاك هذا الخليط مرتين يومياً مع كوب من حليب البقر الدافئ.

6. نظام غذائي صحي



في النهاية تناول نظاماً غذائياً غنياً بفيتامينات A وB وC وD وE وبيتا كاروتين والأحماض الأمينية واللوتين والزياكسانثين، وكلها تعزز صحة العين.

يساعد الكلوروفيل الموجود في الخضروات الورقية الخضراء أيضاً على تحسين البصر.

تناول الجزر والسبانخ والذرة والشمندر والبطاطا الحلوة والعنب البري والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الورقية والأسماك الدهنية والبيض والمكسرات والبذور وكلها مفيدة أيضاً لصحة العين.

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