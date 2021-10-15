شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أى دايت لإنقاص الوزن مرتبط بتناول الشاى الأخضر.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا توجد خطة لخسارة الوزن كاملة بدون الشاي الأخضر، حيث إن الشاي الأخضر له فوائد صحية مختلفة خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وقد وجدت دراسة نشرت في مارس 2019 من قبل جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أن الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من خطر السمنة ويقلل من عدد المؤشرات الحيوية الالتهابية التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا للدراسة التى نُشرت فى صحيفة Science Daily، والتى استمرت على مدار ثمانية أسابيع، تم تقسيم مجموعة كبيرة من الفئران إلى مجموعتين، نصف الفئران تناولت نظامًا غذائيًا عالي الدهون مصممًا ليؤدي إلى السمنة والنصف الآخر تناول نظامًا غذائيًا منتظمًا، وفي كل مجموعة، تم إعطاء نصف الفئران مستخلص الشاي الأخضر الممزوج مع طعامهم، وتم قياس وزن الأنسجة الدهنية في الجسم ومقاومة الأنسولين وعوامل أخرى لجميع الفئران.



الشاى الاخضر يحمي من السمنة

نتائج الدراسة

وجد أن الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون مع مكمل الشاي الأخضر اكتسبت وزنًا أقل بنسبة 20 في المائة وكان لديها مقاومة منخفضة للأنسولين مقارنة بالفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا منتظمًا بدون الشاي الأخضر.

كان لدى هذه الفئران أيضًا التهاب أقل داخل الأنسجة الدهنية والأمعاء، علاوة على ذلك، يبدو أن الشاي الأخضر يحمي من حركة السموم الداخلية، المكون البكتيري السام، من أحشائهم إلى مجرى الدم.

وفى دراسة أخرى أجريت على مجموعة من الأشخاص لاستكشاف آثار الشاي الأخضر على الأمعاء المتسربة لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.



الشاى الاخضر

أظهرت الدراسة أيضًا تحسنًا في صحة الأمعاء، بما في ذلك الميكروبات الأكثر فائدة في أمعاء الفئران ونفاذية أقل في جدار الأمعاء، وهي حالة تسمى الأمعاء المتسربة.

كما أشارت الدراسة إلى أن الشاي الأخضر يشجع عل نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، مما يؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسمنة.

ما هى الكمية المناسبة لتناولها من الشاى الأخضر؟

يقترح خبراء جامعة أوهايو أنه لا ينبغي الإفراط بتناول الشاي الأخضر مثل الماء، ولكن وفقًا للدراسة، فإن تناول القليل منه بجانب الطعام الصحى على مدار اليوم يمكن أن يحقق نتائج أفضل.