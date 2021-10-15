شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو رجيم الهرمونات وكيف يساعد فى التخلص من الوزن الزائد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهرمونات لها دور كبير في تعرض الجسم لزيادة أو نقص في الوزن، ومن أغرب الحميات الغذائية التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "healthline" هو رجيم الهرمونات، المسئول عن تنظيم نسبتها في الجسم، والتخلص من الوزن الزائد.

يتكون رجيم أو حمية الهرمونات من ثلاثة مراحل، وتكون مدته 6 أسابيع، وكل مرحلة مدتها أسبوعين، يقوم هذا الرجيم علي تطهير الجسم من السموم التراكمية داخله، وأيضا تنظيم نسبة الهرمونات، والتخلص من الوزن الزائد ولكن له بعض الشروط التي يجب اتباعها للحفاظ علي الصحة العامة، ومن أبرزها تنظيم ساعات النوم، وتحديد مواعيد لتناول الوجبات الغذائية، وممارسة الرياضة يوميا، مع ضرورة التخلي عن التوتر والقلق والاجهاد.

المرحلة الأولى من ريجيم الهرمونات

تعتمد المرحلة الأولى من رجيم الهرمونات على التخلص من السموم في الجسم، وتكون مدتها أسبوعين، يجب الابتعاد خلال هذه المرحلة عن هذه الأطعمة ، ومنها:

- الحبوب التي تحتوي على الجلوتين.

- منتجات الألبان المصنوعة من حليب البقر.

- بعض الزيوت.

- الكافيين.

- الفول السوداني.

- السكر والمحليات الصناعية.

- اللحوم الحمراء .

- الحمضيات

وأشار التقرير، انه من الضروري خلال هذه المرحلة تناول هذه الأطعمة ومنها:

- الشوفان.

- الخضراوات.

- الفواكه.

-المكسرات.

-الدواجن.

-الأسماك.

-البيض .

المرحلة الثانية من رجيم الهرمونات

أما في المرحلة الثانية من رجيم الهرمونات فيجب عليك خلالها تجنب الأسماك الغنية بالزئبق، والزبيت والتمر، والمحليات الصناعية والمعلبات، واللحوم المصنعة، مع تناول الأطعمة المسموحة خلال المرحلة الأولي.

المرحلة الثالثة

وأخيرا المرحلة الثالثة من رجيم الهرمونات، تعتمد علي تناول الأطعمة المسموحة في المرحلة الأولي والثانية، مع ضرورة ممارسة التماريين الرياضية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد.