صحة ورشاقة

دراسة: تناول الأطعمة المصنعة يزيد من خطر الإصابة بالخرف

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القاهرة - سامية سيد - الخرف هو مرض تنكسي عصبي يتميز بفقدان الاتصال بين خلايا الدماغ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الذاكرة، وقد أظهرت العديد من الأبحاث، أن عادات نمط الحياة هي محددات قوية لفقدان الذاكرة، وقد أبرز الباحثون الآن الأطعمة التي يجب تجنبها والتى تزيد خطر الإصابة بهذا المرض. 

كشفت دراسة صادرة عن جامعة ولاية أوهايو وفقا لتقرير موقع "express"،  فإن تناول الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس، قد تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الخرف فى غضون 4 أسابيع،  وأبرز الباحثون أن تناول الوجبات الغذائية التي تركز على أوميجا 3 هي الأمثل لصحة الدماغ. 

 

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وحذرت الدراسة من أن تناول الأطعمة المصنعة مثل البطاطس المصنعة فى صورة رقائق، تسبب عجزًا كبيرًا في الذاكرة، في غضون أربعة أسابيع فقط، حيث تبين أن هذه الأطعمة ضارة  لصحة الدماغ، وينتج عنها حدوث التهابات  في الدماغ ، بعد أربعة أسابيع فقط من تناول الأطعمة المكررة.

 

كما تطرقت الدراسة إلى التأثيرات الوقائية لأحماض أوميجا 3 للدماغ، خاصة أنها تقلل من التأثيرات الالتهابية المرتبطة بالخرف بشكل شبه كامل لدى كبار السن. 

 

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وتشير النتائج إلى أن استهلاك نظام غذائي معالج يمكن أن يؤدي إلى عجز كبير ومفاجئ في الذاكرة، وفي حالة الشيخوخة، تزداد احتمالية حدوث تدهور سريع للذاكرة في الإصابة بمرض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر.

 

وأوصى الخبراء بالحد من الأطعمة المصنعة في وجباتنا الغذائية وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بحمض أوميجا 3 ، إما لمنع أو إبطاء هذا التقدم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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