شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لجامعة هارفارد: الأطفال المصابون بكورونا "خزانات" لتطور متغيرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية لجامعه هارفارد الأمريكية أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا هم "خزانات" محتملة لتطور المتغيرات الجديدة بالإضافة إلى أنهم ناشرون محتملون للمتغيرات الحالية .

ووفقا لبيان للجامعة عبر موقعها الرسمي، من خلال دراسة 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين أسبوعين إلى 21 عامًا والذين ثبتت إصابتهم بـفيروس كورونا في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) أو عيادات الرعاية العاجلة ، أكد الباحثون النتائج السابقة التي تفيد بأن الرضع والأطفال والمراهقين قادرون بنفس القدر على حمل مستويات عالية من فيروس كورونا في إفرازات الجهاز التنفسي.

وأظهر الباحثون أن هذه المستويات العالية من الفيروسات تتوافق مع الفيروس الحي المعدي ، وأن المستويات تكون أعلى في وقت مبكر من المرض في كلا المرضين، و الأطفال الذين يعانون من أعراض وبدون أعراض لم يجدوا أي علاقة بين عمر الأطفال ومقدار الحمل الفيروسي.



الاطفال خزانات كورونا

نشر الباحثون بيانات إضافية عن العديد من سمات فيروس كورونا لدى الأطفال في مجلة الأمراض المعدية، وكان هناك سؤال حول ما إذا كان الحمل الفيروسي المرتفع لدى الأطفال مرتبطًا بالفيروس الحي، وأكد لايل يونكر اختصاصي أمراض الرئة للأطفال بهارفارد " لقد تمكنا من تقديم إجابة قاطعة مفادها أن هذه الأحمال الفيروسية العالية معدية".

وبشكل مطمئن ، وجدوا أيضًا أن الحمل الفيروسي ليس له علاقة بخطورة المرض لدى الأطفال أنفسهم ، لكن المخاوف لا تزال قائمة بالنسبة لهم ولمن حولهم: "يمكن للأطفال حمل الفيروس وإصابة الآخرين".

وأكد الباحثين أنه مع استمرار ظهور متغيرات فيروس كورونا ، فإن الأطفال المصابين هم "خزانات" محتملة لتطور المتغيرات الجديدة بالإضافة إلى الناشرين المحتملين للمتغيرات الحالية ، والأطفال المصابون بـكورونا، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض ، معدون ويمكن أن يؤوا متغيرات كورونا يمكن أن تؤثر المتغيرات على كل من شدة المرض وفعالية اللقاحات ، كما نرى مع متغير دلتا.

تظهر الآثار المترتبة على هذه الدراسة أن الأقنعة وتدابير الصحة العامة الأخرى ضرورية للجميع الأطفال والمراهقين والبالغين لإخراجنا من هذا الوباء".