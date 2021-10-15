شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل دم تكشف عن مخاطر الإجهاض بسبب تكون الجلطات عند الحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت اختبارات الدم أكثر شيوعًا الآن لإظهار خطر الإجهاض، وتظهر الاختبارات ما إذا كان لدى المرأة الحامل حالة تسمى "أهبة التخثر"، والتى يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى زيادة تجلط الدم قد يزيد من خطر حدوث إجهاض أو مشاكل أخرى أثناء الحمل.

ووفقا لـ مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى CDC هناك العديد من الاختبارات المختلفة للتخثر غالبًا ما يطلب الأطباء إجراء الاختبارات للنساء الحوامل اللاتي يعانين من مشاكل مثل: الإجهاض أو الارتفاع الحاد في ضغط الدم (تسمم الحمل) أو الطفل الذي لم ينمو بشكل طبيعي.

وتبحث بعض اختبارات الدم عن جينات معينة يمكن أن تزيد الجينات من خطر الإصابة بجلطات الدم، لكن الجينات لا تزيد من خطر الإجهاض أو مشاكل أخرى أثناء الحمل في كثير من الأحيان، تكون التخثرات خفيفة.

ولكن إذا أظهر الاختبار أنك مصابة بتجلط الدم، فقد يطلب منك طبيبك تناول دواء يسمى الهيبارين أثناء الحمل يتم حقن هذا الدواء ويساعد على منع تجلط الدم.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الدواء يقلل من خطر الإجهاض أو مشاكل أخرى، أيضًا ، يمكن أن تسبب الحقن آثارًا جانبية ، مثل النزيف الشديد وردود الفعل التحسسية.

كان لديك جلطة دموية في وريد عميق في الجسم (خثار وريدي عميق) .

لديك جلطة انتقلت إلى الرئة دون سبب معروف (انسداد رئوي) .

تعرضتِ لثلاث حالات إجهاض أو أكثر في هذه الحالة ، يجب أن تفكرى في إجراء اختبار لأحد أشكال أهبة التخثر يسمى "متلازمة الفوسفوليبيد" تزيد هذه المتلازمة من مخاطر الإجهاض وضعف نمو الجنين وتسمم الحمل، يمكن علاج هذه المتلازمة بالأسبرين والهيبارين. في هذه الحالة ، يكون للفحص والعلاج فوائد أكثر من المخاطر .

حالات تحتاج إلى اختبار أهبة التخثر :