شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تخس.. أنواع سمك احذر تناولها فى رحلة الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الأسماك من أفضل الأطعمة التى يوصى الخبراء بتناولها عند اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، نظرًا لأنها من الخيارات منخفضة السعرات الحرارية بجانب أنها مصدر ممتاز للبروتين، وسهلة الهضم، وتحتوى على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التى توافرها بجسمك يعد حصنا منيعا للعديد من الأمراض، لاسيما صحة الدماغ.

لكن المثير للدهشة أنه ليست جميع أنواع الأسماك تصلح فى "رحلة الدايت"، فهناك بعض الأنواع التى تزيد من وزنك وتؤدي إلى فشل الريجيم الذى تتبعه، لذا عليك تجنب هذه الأسماك، طبقا لما ورد في موقع verywellhealth .





السلمون الأطلسي : برغم احتوائه على كميات كبيرة من أحماض أوميجا الدهنية، لكنه يحتوى أيضا على مركب ثنائي الفينيل الذي يزيد خطر الإصابة بالسرطان ويشكل خطرا على صحتك ويعرقل حرق الدهون.



تونة الباكور:هو نوع من أسماك التونة الذى ينتمى لعائلة الماكريل، لكنه قد يحتوى على نسبة كبيرة من الزئبق وهو من المعادن السامة التى يمتصها السمك، لذا ينصح بتجنبه. تونة الباكور:هو نوع من أسماك التونة الذى ينتمى لعائلة الماكريل، لكنه قد يحتوى على نسبة كبيرة من الزئبق وهو من المعادن السامة التى يمتصها السمك، لذا ينصح بتجنبه.

البلطى:من أبرز الأسماك التى نقبل على تناولها وتنتشر فى الأسواق بأسعار زهيدة تجعلها فى متناول الجميع، لكنها قد تتغذى على الطحالب مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، وتشكل خطورة على صحتك وتزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

أسماك القرميد:

والتى يطلق عليها أيضًا مهرج البحر، نظرا لألوانه المتعددة، لكنها تحتوى على نسبة مرتفعة من الزئبق مما يحذر الخبراء من تناولها بشكل كبير.

سمك ابو سيف:

ويطلق عليه أيضا سياف البحر نظرا لأنها تملك فك علوى طويل، وتحتوى على نسبة عالية من مادة الزئبق السامة ومستويات أعلى من الكوليسترول والدهون.