شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المشروم قد يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروم مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ولا يحتوي على الكوليسترول، فهو من الأطعمة الفائقة، نظرا لخصائصها المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ووجد أنها تقدم فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسرطان والوفاة المبكرة.

وأوضحت دراسة جديدة وفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل" بقيادة كلية الطب في ولاية بنسلفانيا أن تناول المشروم قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

ذكر الباحثون أن فائدة الصحة العقلية للفطر قد تكون بسبب احتوائه على مادة إرغوثيونين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تحمي من تلف الخلايا والأنسجة في الجسم، وقد أظهرت الدراسات السابقة أيضًا الآثار الإيجابية لمضادات الأكسدة في الوقاية من العديد من الأمراض العقلية، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب.

وفقًا لما نقلته ساينس ديلي الباحث في علم الأوبئة بكلية الطب : "يعد الفطر أعلى مصدر غذائي للحمض الأميني إرغوثيونين - وهو مضاد للالتهابات لا يمكن للبشر تصنيعه، ووجود مستويات عالية من هذا قد يقلل من خطر الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يقلل أيضًا من أعراض الاكتئاب".

ومع ذلك ، لم يجد الباحثون أي فائدة إضافية واضحة مع تناول الفطر المرتفع نسبيًا.



المزيد من الأسباب لتضمين الفطر في نظامك الغذائي: المزيد من الأسباب لتضمين الفطر في نظامك الغذائي:

يحتوي عيش الغراب على البوتاسيوم ، مما قد يساعد في تقليل القلق، قد يحفز Hericium erinaceus ، المعروف أيضًا باسم Lion's Mane ، وأنواع أخرى معينة من الفطر الصالح للأكل، التعبير عن عوامل التغذية العصبية التي يمكن أن تساعد في منع الاضطرابات العصبية والنفسية بما في ذلك الاكتئاب.



فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة الأخرى لتناول الفطر: فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة الأخرى لتناول الفطر: مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة: مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة:

هذا الطعام هو مصدر ممتاز لثلاثة مضادات أكسدة أساسية، الجلوتاثيون ، الإرغوثيونين ، والسيلينيوم ، والتي يمكن أن تؤخر أو تقلل من آثار الأمراض المرتبطة بالعمر.



يمكن ان يكون الفطر ملىء بفيتامين D: يمكن ان يكون الفطر ملىء بفيتامين D:

فيتامين D موجود في الفطر يمكن أن يساعد في تقوية العظام، وتنظيم مستويات الانسولين ودعم جهاز المناعة والدماغ، وصحة الجهاز العصبي.



المساعدة في تنظيم الجهاز العصبي: المساعدة في تنظيم الجهاز العصبي:

يمكن أن يمدك الفطر بفيتامينات ب مثل النياسين والريبوفلافين، والتي تعتبر ضرورية لتحويل طعامنا إلى طاقة لتوزيعها على الخلايا، بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم الجهاز العصبي والحفاظ على صحة الخلايا بشكل عام.



يستخدم لمحاربة السرطان: يستخدم لمحاربة السرطان:

تم استخدام الفطر كدواء لعلاج العدوى لمئات السنين في آسيا. اليوم ، يتم استخدام الفطر الطبي كإضافة إلى علاجات السرطان القياسية في اليابان والصين، يتم استخدام أكثر من 100 نوع من الفطر لعلاج السرطان في آسيا.





يعزز الفطر المناعة:

وجدت دراسة أجرتها جامعة فلوريدا عام 2015 زيادة المناعة لدى المشاركين الذين تناولوا كميات من الفطر كل يوم لمدة أربعة أسابيع.