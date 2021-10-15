شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بكسر فى العظام عند الأطفال والإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الإصابة بكسور العظام شائعة جدًا بين الأطفال دون سن السادسة، و يتسبب السقوط في معظم الكسور في هذه الفئة العمرية، ويختلف العظم المكسور عند الطفل عن العظم عند البالغين، لأن العظام الصغيرة تكون أكثر مرونة ولها غطاء أكثر سمكًا، مما يجعلها أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، نادرًا ما تتطلب كسور الأطفال إصلاحًا جراحيًا، بحسب ما نشره موقع " healthychildren".

العلامات والأعراض:

ليس من السهل دائمًا معرفة وقت كسر العظم، خاصةً إذا كان طفلك أصغر من أن يصف ما يشعر به، عادة مع الكسر ، ستلاحظ انتفاخًا وسيشعر طفلك بالألم بشكل واضح وغير قادر على تحريك الطرف المصاب.

الإسعافات الأولية :

1- استخدم حمالة مرتجلة كجبيرة لحماية الإصابة من الحركة غير الضرورية.

2- لا تعطِ الطفل أي شيء عن طريق الفم ليشربه أو لتسكين الألم دون استشارة الطبيب أولاً ، ولكن إذا كان طفلك أكبر سنًا ، يمكنك استخدام كمادة باردة أو منشفة باردة موضوعة على مكان الإصابة لتقليل الألم.

3- يمكن أن يتسبب البرودة الشديدة في إصابة الجلد الحساس للرضع والأطفال الصغار ، لذلك لا تستخدم الثلج مع الأطفال الصغار.

4- إذا كسرت ساق طفلك ، فلا تحاولي تحريكه بنفسك، اتصل بأرقام سيارة إسعاف ؛ دع المسعفين يشرفون على نقله.

5- إذا كان جزء من الإصابة مفتوحًا ونزيفًا ، أو إذا كان العظم بارزًا من خلال الجلد ، فاضغط بقوة على الجرح ؛ ثم قم بتغطيته بشاش نظيف (يفضل المعقم).

6- لا تحاول إعادة العظم تحت الجلد بعد معالجة هذه الإصابة ، انتبه لأي حمى قد تشير إلى إصابة الجرح بالعدوى.

العلاج الطبي:

1- بعد فحص الكسر، سيطلب الطبيب أشعة سينية لتحديد مدى الضرر، إذا اشتبه الطبيب في تأثر صفيحة نمو العظام ، أو إذا كانت العظام خارج الخط ، فسيكون من الضروري استشارة طبيب العظام.

2- نظرًا لأن عظام الأطفال تلتئم بسرعة وبشكل جيد ، فإن الجبس أو الجبس المصنوع من الألياف الزجاجية، أو في بعض الأحيان مجرد جبيرة مثبتة ، هو كل ما تحتاجه لمعظم الكسور الطفيفة.

3- أما في حالات"الكسر المزاح" ، قد يضطر جراح العظام إلى إعادة تنظيم العظام، حيث يستخدم الجراح التخدير الموضعي أو العام.

4- عادةً تساعد الجبيرة في تقليل الألم، إذا كان طفلك يعاني من زيادة في الألم أو التنميل أو شحوب الأصابع أو زرقها، فاتصل بطبيبك على الفور، هذه علامات على أن الطرف قد انتفخ ويتطلب مساحة أكبر داخل الجبيرة.

5- إذا لم يتم ضبط الجبيرة ، فقد يضغط التورم على الأعصاب والعضلات والأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى تلف دائم لتخفيف الضغط، قد يقوم الطبيب بتقسيم الجبيرة أو فتح نافذة فيها أو استبدالها بواحدة أكبر.