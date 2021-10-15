شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الشيكولاتة.. تعرف على النوع الأفضل لصحتك وأضرار الإفراط بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرون يحبون تناول الشيكولاتة ، حيث يقول خبراء التغذية إن تناول القليل من هذه الأطعمة الشهية بين الحين والآخر لا يؤذي أجسامنا، وفيما يتعلق بالشيكولاتة، هناك ثلاث نكهات متنوعة وهي الشيكولاتة الداكنة وبالحليب والشيكولاتة البيضاء، ولكن أيها أفضل بالنسبة لنا، هو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "time on news".

ليس فقط أسماؤها مختلفة، ولكن المكونات المستخدمة والنكهة والتذوق مختلفة أيضًا.

مما تتكون الشيكولاتة الداكنة؟

تتكون الشيكولاتة الداكنة في الغالب من منتجات الكاكاو مثل زبدة الكاكاو والسكر والمواد الصلبة، ومعظم الأنواع الداكنة تحتوي على القليل من الحليب أو لا تحتوي على حليب من الأساس، ويميل طعمها للجانب المُر.



انواع الشيكولاتة

ماذا عن شيكولاتة الحليب؟

تحتوي شيكولاتة الحليب على لترات من الحليب ودهون الألبان والسكر ومنتجات الكاكاو، مما يمنحها ملمسًا كريميًا وسلسًا، علاوة على ذلك، فهي أكثر حلاوة وأقل مرارة مقارنة بالشيكولاتة الداكنة.

هل مكونات الشيكولاتة البيضاء مفيدة لصحتك؟

الشيكولاتة البيضاء هي تلك التي لا توجد فيها مواد صلبة من الكاكاو، ولكن تحتوى على زبدة الكاكاو والسكر والحليب وبالتالي يمنحها اللون الأبيض والمذاق الحلو.

أيها أفضل وفقًا لخبراء التغذية؟

عند الحديث من وجهة نظر خبراء التغذية، تعتبر الشيكولاتة الداكنة خيارًا صحيًا مقارنة بالشيكولاتة بالحليب أو البيضاء خاصة عندما يكون محتوى الكاكاو أعلى من 60%، حيث وجد الباحثون أن الشيكولاتة الداكنة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافانول التى تمنع نمو الجذور الحرة ومن ثم منع حالة الإجهاد التأكسدي.

ما هى الفوائد الصحية للشيكولاتة الداكنة؟

- الشيكولاتة الداكنة هي أيضًا مصدر جيد للمعادن الأساسية، مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، وقد ربطت العديد من الدراسات استهلاك الشيكولاتة الداكنة بفوائد صحية للقلب والأوعية الدموية.

- تعمل مركبات الفلافانول الموجودة في الشيكولاتة الداكنة على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية ويعزز تدفق الدم ويخفض ضغط الدم.

- تحتوي الشيكولاتة الداكنة أيضًا على مركبات معينة، مثل البوليفينول والثيوبرومين، الليان يساعدان فى خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وهو كوليسترول ضار في الجسم، وتزيد من مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أي الكوليسترول الجيد.

- كذلك تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مركبات مع مضادات الالتهاب بما يساعد في تقليل الالتهاب بالجسم.

- تُحسن الشيكولاتة الداكنة وظائف المخ، وتعمل على توسيع نطاق الحماية للخلايا العصبية، والوقاية من حالات التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

ما هى أضرار الافراط بتناول الشوكولاتة الداكنة؟

على الرغم من هذه الفوائد الصحية المحتملة للشيكولاتة الداكنة، تأكد من أنك لا تستهلك الكثير منها، فهى غنية بالسكر والدهون المشبعة التي يمكن أن تزيد من وزنك بمرور الوقت.

علاوة على ذلك، فإن تناول الشيكولاتة الداكنة فقط لن يمنع أو يعالج أمراض القلب، لذلك، من المهم اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن بشكل عام واتبع نمط حياة جيد، وإضافة قطعة من الشيكولاتة في نظامك الغذائي هو ما تحتاج إلى القيام به للحفاظ على صحة قلبك وسعادته.