شكرا لقرائتكم خبر عن تحضير الشاى الأخضر بهذه الطريقة يفيد مرضى كورونا والسكرى.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة حديثة أن الشاى الأخضر يساعد فى علاج مرض السكرى وعدوى فيروس كورونا، وكذلك يمنع ظهور علامات الشيخوخة، بجانب خصائص مضادات الأكسدة التى يحتوى عليها وقدرتها فى محاربة العديد من الأمراض، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

حددّ فريق من العلماء في المعهد الهندي لتعليم العلوم والبحوث (IISER) العلاقة بين تناول الشاى الأخضر ومحاربة أمراض مثل السكرى وكورونا، وكذلك منع علامات الشيخوخة، حيث نُشرت الدراسة في مجلة الكيمياء الحيوية الجزيئية والخلوية.

أظهرت الدراسة أنه على المستوى الجزيئي، هناك مسارات متقاطعة شائعة لمرض السكري والشيخوخة وكورونا، حيث ترتبط الحالات الثلاثة بالإجهاد التأكسدي وانخفاض الاستجابة المناعية والمضاعفات الناشئة عنها تؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الأخرى مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية وأمراض العيون والاعتلال العصبي (أمراض الأعصاب) واعتلال الكلى (مشاكل الكلى).



مركبات الشاى الاخضر

ويعتقد الباحثون أن المرشح العلاجي المثالي لعدوى كورونا يجب أن يكون قادرًا على استهداف المسارات الشائعة لمرض السكري والشيخوخة وعدوى SARS-CoV-2.

توضح الدراسة أن الأدوية الحالية المستخدمة لعلاج مرض السكري والسمنة والشيخوخة يمكن استخدامها لعلاج كورونا أيضًا، وتم استكشاف جزيئات حيوية مماثلة موجودة بشكل طبيعي أيضًا في تركيبة لعلاج كوفيد 19.

وهناك فئات من المركبات مثل البوليفينول الموجود في الأطعمة النباتية، والكركمين (الموجود في الكركم)، والريسفيراترول (الموجود في العنب)، قد ثبت أنها لا تبطئ عملية الشيخوخة فحسب، بل تمتلك أيضًا خصائص مضادة للفيروسات.



فوائد الشاى الاخضر لعلاج كورونا والسكرى

بعض أنواع البوليفينول الأخرى التي حددها الباحثون مفيدة لكل من كورونا وحالات الاعتلال المشترك مثل مرض السكري والشيخوخة، قد تشمل هذه الأنواع مادة الكاتيكين (الموجودة في الشاي الأخضر والكاكاو والتوت) والبروسياندين (الموجود في التفاح والقرفة والعنب).

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الشاى الأخضر بطريقة معينة يحقق أقصى استفادة من مادة الكاتيكين ومضادات الأكسدة بما يفيد فى علاج تلك الحالات، حيث تحتوي أوراق الشاي الأخضر الكاملة التي يتم شراؤها عضويًا على أكبر قدر من مضادات الأكسدة وأفضل طريقة لتحضيرها هي نقعها جيدًا وعدم إضافة أي سكر أو عامل تحلية إليها.



الشاى الاخضر

طريقة الاعداد:

سخني الماء حتى يصل لدرجة الغليان، ثم رفعه من على النار، وإضافة أوراق الشاي الأخضر ثم تغطية الوعاء، وتركه ينقع لمدة 5 دقائق، ثمم نعود لتسخين الماء لمدة دقيقة ثم تصفيته، يمكنك إضافة القليل من مسحوق القرفة العضوي لتحقيق فائدة إضافية.