شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لتناول البصل.. أبرزها تقوية المناعة والعظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البصل من الأطعمة المميزة والهامة للجسم، فهو مضاد حيوي طبيعي قوي، يعمل على تقليل الإصابة بالأمراض، وتطهير الجسم، والحد من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

فالبصل غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كمضادات الأكسدة، ومركبات مضادة للالتهابات، وفيتامين ب وسي وهـ، ولذا فتناوله يعد خيارا جيدا للحفاظ على الصحة العامة.

موقع "healthline"، قدم العديد من الفوائد الصحية الناتجة عن تناول البصل، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي:

نظرا لاحتواء البصل على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، فتناوله يساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المعدية.

-الحفاظ على صحة القلب:

يحتوي البصل على العناصر الغذائية التي تقلل تكوين الدهون الثلاثية وتخفيض نسبة الكولسترول في الجسم، ولذا فهو يساهم في الحفاظ على صحة القلب.

-يحميك من السرطان:

يحتوي البصل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له بشكل يومي يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السرطان بكل أنواعه وخاصة سرطان القولون.

-الحفاظ على نسبة السكر بالدم:

من أبرز فوائد تناول البصل هو تنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا ينصح بتناوله في وجبة الإفطار للتحكم والحد من التعرض لارتفاع نسبة السكر في الدم.

-تقوية العظام:

يعمل على تقوية العظام، والحفاظ على صحتها، والحد من تعرضها للكسر، ولذا ينصح بتناوله يوميا للحفاظ على صحة العظام وتقويته.