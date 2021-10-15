شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدوث اضطرابات في المعدة والتعرض للإصابة بألم شديد بها، يتطلب الذهاب للطبيب للتعرف على السبب، خاصة إذا استمر الألم عدة أيام، وخلال هذا التقرير نتعرف على أفضل الأغذية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وذلك وفقا لموقع" National Library of Medicine"، و "webmed".

الأطعمة الغنية بالألياف تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتحميه من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

وقدم التقرير بعض الأطعمة المهمة لصحة الجهاز الهضمي، ومنها:

-التفاح:

تناوله بشكل دائم يحد من التعرض لأي مشاكل صحية في الجهاز الهضمى، فهو غني بالألياف، ويعمل تناوله علي توازن البكتيريا في الأمعاء، وأيضا يساهم في تقوية الجهاز المناعي والحفاظ على صحة القلب، والحد من التعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول، ولذا تناولك لتفاحة يوميا يحد من التعرض لأي مشاكل صحية في الجهاز الهضمي.

-الموز:

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وغني بالبوتاسيوم، والماغنسيوم، ولذا فتناول ثمرة منه يوميا يعمل على تهدئة المعدة، والحد من الشعور بالألم.

-الشعير:

يعمل على تحسين حركة الأمعاء، ويساعد فى الهضم والإخراج، فهو غني بنسبة عالية من الألياف، وفيتامين ب، والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك، ولذا تناوله يعمل على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الشعور بأي مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي.