شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من إجهاد العين.. أبرزها كمادات مياه دافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الجلوس لفترات زمنية طويلة أمام شاشة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول أو تلفاز تتعرض العين للإصابة بالإجهاد الشديد، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص لعدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي، لعدم قدرته على النظر لفترة طويلة.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" بعض النصائح التي تساهم في تقليل الإصابة بإجهاد العين، ومنها:

- ارتداء نظارات طبية حافظة للعين:

هناك بعض النظارات الطبية التي من دورها الحفاظ على صحة العين، وتخفيف الشعور بإجهاد العين، ولذا عليك ارتداؤها إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة المختلفة كالهاتف المحمول والتلفاز والكمبيوتر.

-القيام بكمادات ماء دافئة للعين:

تعمل كمادات الماء على تقليل حدة الألم في العين، وترطيبها وشعورها بالاسترخاء، ولذا يمكنك القيام بهذا الأمر يوميا حتى تختفى الأعراض.

-ساعد عيناك على الاسترخاء بهذه الطرق:

اهتم بالإضاءة وتوزيعها بشكل جيد، فعند القراءة يمكنك جعلها من الخلف، وعند مشاهدة التلفاز يمكنك استخدام الإضاءة الجيدة التي تقلل من فرص تعرض العين للإجهاد.

-القيام بكمادات أكياس الشاي:

بعد تناولك لكوب الشاي يمكنك أخذ الأكياس ووضعها علي العين ولكن بعد تركها في الثلاجة لفترة لكي تبرد ثم وضعها على الجفون، فهذه النصيحة أثبتت فعاليتها وتساهم في التخلص من الشعور بالإجهاد.

-ابتعد عن المحمول:

تخلص من النظر لفترات طويلة لشاشات المحمول، فيمكنك أخذ قسط من الراحة بعد مرور 20 دقيقة من النظر المستمر يمكنك أخذ قسط بسيط من الراحة يتراوح بين 20 ثانية إلى دقيقة.