شكرا لقرائتكم خبر عن "CNN" علماء وباحثون يحذرون من تناول الأسبرين يوميًا للوقاية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية البالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر، من تناول الأسبرين يوميًا، وذلك للحفاظ على صحة القلب وعدم التعرض لمخاطر الاصابة بالسكتة الدماغية، وأوضح العلماء أن الأدلة الجديدة تظهر أن الأضرار المحتملة لتناول الأسبرين بشكل يومى كإجراء وقائى تلغي الفوائد، بحسب ما ذكر موقع "CNN" الأمريكي.





ونشرت فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية مسودة بيان يوصي بأن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - ولكن ليس لديهم تاريخ من المرض - يقررون مع طبيبهم ما إذا كانوا سيبدأون في تناول الأسبرين، على حسب ظروفهم الفردية.

وهذه هي المرة الأولى التي يوصي فيها فريق العمل البالغين في الأربعينيات من العمر بالتحدث إلى أطبائهم حول ما إذا كانوا سيأخذون الأسبرين من أجل صحة القلب أم لا.

وأوضح الخبراء أيضًا أن البالغين 60 عامًا أو أكبر يجب ألا يبدأوا في تناول الأسبرين للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية لأن الأدلة الجديدة تظهر أن الأضرار المحتملة تلغي الفوائد، وفقًا لفرقة الخدمات الوقائية الأمريكية.

وقال عضو فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية الدكتور شين وين تسينج في بيان: " يجب عدم تناول الأسبرين اليومي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر لمنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية."

ومع ذلك ، فإن توصية فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية هذه ليست للأشخاص الذين يتناولون الأسبرين بالفعل لنوبة قلبية أو سكتة دماغية سابقة ؛ يجب أن يستمروا في فعل ذلك ما لم يُخبرهم الطبيب بخلاف ذلك."

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، حيث تسبب حوالي 1 من كل 4 وفيات.

في حين تبين أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى بعض الأشخاص، فإن القيام بذلك يأتي أيضًا مع خطر حدوث نزيف محتمل في المعدة والأمعاء والدماغ.

وقال عضو فريق العمل الدكتور جون وونج في بيان: "قد يساعد تناول الأسبرين يوميًا في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى بعض الأشخاص ، لكنه قد يتسبب أيضًا في أضرار خطيرة محتملة ، مثل النزيف الداخلي"، "من المهم أن يجري الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا وليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب محادثة مع طبيبهم السريري ليقرروا معًا ما إذا كان البدء في تناول الأسبرين مناسبًا لهم."

كانت آخر مرة قدمت فيها فرقة العمل توصية بشأن استخدام الأسبرين يوميًا في عام 2016 عندما قالت إن قرار البدء في تناول جرعة منخفضة من الأسبرين "يجب أن يكون فرديًا" للبالغين من 60 إلى 69 عامًا. في ذلك الوقت ، كانت المهمة أوصت قوة بجرعة يومية منخفضة من الأسبرين للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 59 عامًا والذين لديهم نسبة 10٪ أو أكثر من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ولا تزيد لديهم حالات النزيف.

تعمل مسودة التوصية الجديدة على تحديث التوصية النهائية لفريق العمل لعام 2016 بشأن استخدام الأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم - لكن المسودة الجديدة تركز فقط على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتدعو إلى مزيد من البحث حول تناول الأسبرين للوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

أشارت مجموعات أخرى في السابق إلى مخاطر تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا على أنها تلغي الفوائد.

في عام 2019 ، أصدرت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية إرشادات تقول إن جرعة يومية منخفضة من الأسبرين لم يعد يُنصح بها كوسيلة وقائية لكبار السن الذين ليس لديهم مخاطر عالية أو أمراض قلبية موجودة.

في عام 2018 ، نشرت ثلاث دراسات في مجلة New England Journal of Medicine تشير إلى أن جرعة يومية منخفضة من الأسبرين لا توفر فوائد صحية كبيرة لكبار السن الأصحاء. بدلاً من ذلك ، قد يتسبب ذلك في ضرر جسيم لهم.