شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات تساعدك فى التخلص من سموم الجسم .. منها البرتقال والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض جسم الإنسان إلى السموم المختلفة التى تنتقل إليه عن طريق الماء أو الهواء، أوتناول الطعام غيرالصحى والتى تؤثر على صحة الكبد، ومن المهم التخلص من هذه السموم بالطرق الطبيعية، وسوف نقدم لك بعض مشروبات التى تساعد فى التخلص من السموم والتي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. عصير البرتقال والجزر والزنجبيل

يعتبر البرتقال من مضادات الأكسدة والتى تساعد فى تحسين عملية الهضم فضلا على أنه يحتوى على فيتامين سي ، كما أن الجزر غني بالبيتا كاروتين والألياف ، ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والهضم، كما يعد الزنجبيل من التوابل المضادة للالتهابات التي تستخدم منذ فترة طويلة كعلاج منزلي للهضم والانتفاخ وتشنجات المعدة.

2. عصير رمان

الرمان والبنجريحتويان على الأيورفيدا صاحبة الخصائص العديدة في التطهير وإزالة السموم، يعمل جل الصبار الطازج الموجود في العصيرعلى تقوية جهاز المناعة لديك بشكل أكبر.

3. ماء الليمون

يحتوى الليمون على فيتامين سى ويحتوى على نسبة كبيرة جدا من مضادات الأكسدة التى تساعد على محاربة الجذور الحرة فضلا على أن الليمون يساعد على توازن درجة الحموضة فى الجسم مما يعزز الجهاز المناعى .

4. شاي العسل والزنجبيل والليمون

يستخدم هذا المشروب منذ فترة طويلة لعلاج التهاب الحلق ونزلات البرد ، وهو مضاف اليه قليل من الزنجبيل والعسل والليمون ومع ذلك، فإن المجموعة لها مزايا أكثر مما تعتقد.

5. ماء جوز الهند والليمون والنعناع

هذا المشروب الذيذ الثلاثى سوف ينظف السموم من الكبد والقناة المعوية، مما يجعلك تشعر بالحيوية.