صحة ورشاقة

الصحة السعودية تعلن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الجائحة في المملكة 547807 إصابات.

 

وأكدت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8755 حالة وفاة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في المملكة 536817  شخصا.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة   113 حالة.

 

وأعلن مركز الإحصاء الخليجي، في وقت سابق من اليوم، بأنه بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية 98%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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