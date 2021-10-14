شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للرجال من الإفراط في تناول هذه الفيتامينات.. تسبب مرضاً شديد الخطورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت دراسة حديثة، أجراها مجموعة من الباحثين ونشرتها مجلة “JAMA ” من خطورة التأثير الطويل للمكملات والفيتامينات التي يتناولها معظم الناس – فيتامين E ، حيث تسبب خطر زيادة الإصابة بسرطان البروستاتا.

وأوضح موقع “إكسبريس” البريطاني، أن الدراسة كانت عبارة عن جزء من تجربة الوقاية من السرطان بفيتامين E والسيلينيوم (SELECT)؛ وهي تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كانت إحدى هاتين المادتين أو كليهما يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان البروستات عند تناولها كمكملات غذائية.

وفي هذا الإطار، اختير ما مجموعه 35533 رجلا من 427 موقعا للدراسة في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو بين 22 أغسطس 2001 و24 يونيو 2004.

وقد اشتمل التحليل الأساسي على 34887 رجلا وُزّعوا عشوائيا على واحدة من أربع مجموعات علاجية؛ 8752 لتلقي السيلينيوم؛ و 8737 فيتامين E، و 8702 كلا النوعين، و8696 دواء وهميا.

وعكس التحليل البيانات النهائية التي جمعتها مواقع الدراسة على المشاركين فيها حتى 5 يوليو 2011.

وحسب الدراسة، بالمقارنة مع الدواء الوهمي أصيب 529 رجلا بسرطان البروستات، فيما أصيب 620 رجلا من مجموعة فيتامين E بسرطان البروستات. كما فعل 575 في مجموعة السيلينيوم و555 في مجموعة السيلينيوم مع فيتامين E.

وخلص الباحثون إلى القول “بالمقارنة مع الدواء الوهمي فإن الزيادة المطلقة في خطر الإصابة بسرطان البروستات لكل 1000 شخص في العام كانت 1.6 لفيتامين E، و0.8 للسيلينيوم، و0.4 للمزيج”.

ووجدت التجربة أن مكملات فيتامين E (400 وحدة دولية يوميا) كانت مرتبطة بزيادة بنسبة 17% من خطر الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال. وأن “تناول المكملات الغذائية لفيتامين E يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال الأصحاء”.

وهناك الكثير من المراكز والمؤسسات التي حذرت من تناول فيتامين E مثل إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) التي دعت إلى الحصول عليه من خلال نظام غذائي متنوع ومتوازن عادة تناول الكثير من مكملاته ضارا بالصحة.

يذكر أن أعراض سرطان البروستات تتمثل فيما يلي:

1- الحاجة إلى التبول بشكل متكرر غالبا أثناء الليل

2- الحاجة للإسراع إلى المرحاض

3- صعوبة في بدء التبول وإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول وضعف التدفق والشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل

4- ظهور دم في البول أو دم في السائل المنوي.