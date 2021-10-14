شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول المكسرات يساهم فى خفض معدلات الوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن تناول كميات كبيرة من الأحماض الدهنية، التي تتواجد بالمكسرات والبذور والزيوت النباتية، يسهم في خفض مخاطر الوفاة المبكرة، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

وأشار الباحثون إلى أن هناك علاقة بين تناول كميات كبيرة من الأحماض الدهنية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والمضاعفات الناتجة عنه، حيث تحتوى المكسرات على حمض ألف لينولينيك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في النباتات، مثل فول الصويا والمكسرات وبذور الكتان.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول كميات كبيرة من هذا الحمض يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية القاتلة، وأمراض الأوعية الدموية.

وأُجريت الدراسة على نحو 120 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و 98 عامًا والذين تم رصدهم لمدة تتراوح بين عامين و 32 عامًا، وقد أخذوا في الاعتبار عوامل مثل العمر والوزن وحالة التدخين واستهلاك الكحول والنشاط البدني.

وتوصلت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من المكسرات أدى إلى انخفاض خطر الوفاة بنسبة 10٪ و 8٪ و 11٪ من جميع الأسباب ، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب التاجية على التوالي.

وأوضح الباحثون أيضا أن الأحماض الدهنية الموجودة بالمكسرات ساهمت في خفض خطر الإصابة بالسرطان، حيث تبين أن إدراج ملعقة واحدة يوميا من زيت الجوز، يساعدك في خفض خطر الإصابة بنسبة 5٪ من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية.