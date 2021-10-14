لأول مرة منذ عقد... ارتفاع عدد الوفيات جرّاء مرض السل على مستوى العالم

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جرّاء مرض السل على مستوى العالم لأول مرة منذ عقد.



وأرجعت المنظمة هذا الارتفاع إلى وباء كوفيد-19، الذي عرقل إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية حول العالم.

وأفاد مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في بيان: "هذه أنباء مقلقة يجب أن تكون بمثابة ناقوس خطر بشأن الحاجة العاجلة للاستثمارات والإبداع لسد الثغرات في التشخيص والعلاج والرعاية لملايين الأشخاص المتأثرين بهذا المرض القديم والذي يمكن الوقاية منه وعلاجه".