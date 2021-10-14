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القاهرة - سامية سيد - تحليل هرمون النمو هو أحد الاختبارات الهامة التي تقيس كمية هرمون النمو (GH) في دمك، ويتكون هرمون النمو في الغدة النخامية، كما يؤثر على الطول والعظام ونمو العضلات عند الأطفال، ويؤثر أيضاً على البالغين ومظهرهم، وكذلك صحة عظامهم وعضلاتهم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل هرمون النمو، بحسب موقع جامعة روشيستر الأمريكية.

يتكون معظم هرمون النمو أثناء النوم، عندما تكون مستيقظًا ، يوجد القليل من هرمون النمو في دمك أو ربما لا يوجد على الإطلاق، هذا يجعل من الصعب اختبار مستوى هرمون النمو لديك.

وطور العلماء طرقًا لمعرفة مدى انتاجك لهذا الهرمون المهم عن طريق اختبار الدم بمرور الوقت بعد أن يتم إعطاؤك عامل مثبط، مثل الجلوكوز، أو عامل محفز، مثل الأنسولين.

متى يجب إجراء تحليل هرمون النمو؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا اشتبه طبيبك في وجود مشكلة في هرمون النمو، وتشمل العلامات ما يلي:

-انخفاض كثافة العظام

-انخفاض قوة العضلات

-زيادة نسبة الدهون في الدم

-تضخم الأطراف، أو مرض هرمون النمو المفرط.

يشير ضخامة الأطراف إلى تضخم مفرط في الأطراف من سماكة العظام والأنسجة الرخوة.

يحدث هذا بسبب الكثير من هرمون النمو وبالنسبة للبالغين الذين توقفوا عن النمو، فإن المناطق الأكثر تضررًا هي الوجه والفك واليدين والقدمين.

قد يحتاج طفلك إلى هذا الاختبار إذا كان لديه هذه العلامات:

-النمو البطيء

-قامة قصيرة مع وزن طبيعي

-تأخر البلوغ

-أعراض العملقة والعملقة هي نمو مفرط غير طبيعي للجسم ناتج عن إنتاج الكثير من هرمون النمو قبل أن تغلق الأطراف النامية للعظام.

يصبح الطفل المصاب بهذه الحالة بالغًا طويل القامة بشكل غير عادي، لكن نسب الجسم عادة ما تكون طبيعية.

يمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار إذا كنت قد تلقيت علاجًا بهرمون النمو، حتى يتمكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من مراقبة جرعتك وتغييرها إذا لزم الأمر.

قد تخضع لهذا الاختبار إذا كنت شابًا بالغًا تتناول هرمون النمو لسنوات ولكنك قد لا تحتاج إليه بعد الآن.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت مصابًا بتضخم الأطراف، حتى يتمكن مقدم طبيبك من مراقبة مرضك.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

قد يطلب طبيبك أيضًا اختبارات أخرى للبحث عن نقص محتمل في هرمون النمو. تشمل هذه الاختبارات:

-تحمل الأنسولين

-هرمون النمو المطلق لهرمون النمو

-بروتين رابط عامل النمو الشبيه بالأنسولين 3 (IGFBP-3)

-الاختبارات التي تستخدم أدوية أخرى مثل الكلونيدين أو الجلوكاجون

إذا اشتبه طبيبك في أن لديك هرمون نمو زائد، فقد يطلب إجراء اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم أو اختبارات هرمونات أخرى.