قطرة تبييض بياض العين وأفضل أنواعها 

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثير من البنات عن افضل انواع قطرة تبييض بياض العين. والسبب معاناتهن من الاحمرار لأسباب مختلفة ابرزها في العصر الحالي ارهاق العيون بسبب التصفح المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي. اذاً من المهم أولاً التعرف على ابرز الاسباب التي تؤدي الى تغير اللون الابيض في محيط البؤبؤ. وبعد هذا من الضروري معرفة انواع قطرة تبييض بياض العين وكيفية استخدامها.

أسباب تغير لون بياض العينين

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تظهر الحاجة الى استخدام قطرة تبييض بياض العينين لأسباب مختلفة.

- السهر لساعات طويلة وعدم النوم لوقت كافِ اي لـ 7 الى 8 في كل ليلة.

- تصفح شاشة الهاتف الخلوي لساعات طويلة وخصوصاً في فترة المساء. فهذا يرهق العينين وقد يسبب احمرارهما مع الشعور بالوخز والحكة.

- وضع العدسات اللاصقة بشكل دائم قد يؤدي الى النتيجة نفسها.

- استخدام مستحضرات التجميل بكثرة ومنها الكحل وخصوصاً اذا كانت بنوعية رديئة.

- المعاناة من عدوى بكتيرية تسبب الحساسية.



تأثير قطرة تبييض بياض العينين

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تساعد هذه القطرة بأنواعها على اعادة اللون الابيض الى بياض العينين من خلال التأثير عليه بطرق عدة.

- تعمل على تضييق الاوعية الدموية ما يؤدي الى زوال الاحمرار مع مرور الوقت.

- تساهم في ترطيب العينين وفي الحد من جفافهما. وهذا ما يساعد على تحسين مظهرهما. ومن الممكن ان يطلب الطبيب الاختصاصي استخدامها الى جانب قطرة تحتوي على المضادات الحيوية في حال المعاناة من عدوى بكتيرية.

أفضل قطرات تبييض العين

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للباحثات عن دواء لإعادة البياض الى بياض العينين، نشير الى توفر انواع عدة من القطرات.

1 قطرة إينوكسا. تعيد الى العين بياضها الناصع وتستخدم غالباً كطريقة لتجميل النظرات.

2 قطرة بروزلين. تعمل ايضاً على تنقية العين. كما انها تحتوي على مكونات فعالة تساهم في تعقيمها وفي الحد من معاناتها من الحساسية. ومن خصائصها انها تخفي الاحمرار وتقضي على الحكة والوخز المزعجين.

3 قطرة ريفرش بلاس. ينصح باستعمالها عادة الاشخاص الذين يضعون العدسات اللاصقة لأهداف طبية او تجميلية. وهي تعمل على غسل العين وتخليصها من الاوساخ والبقايا الضارة كما على ازالة علامات الاحمرار.

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الى جانب استخدام قطرة تبييض بياض العينين، من المفيد ايضاً الاعتماد، بين الحين والآخر على وصفة طبيعية فعالة في هذا السياق.

ففي حال كانت العيون متورمة او مصابة بالحساسية، من المهم تطبيق كيس من الشاي الاخضر عليها لأن هذا يساعد على الحد من حدوث هذه الاعراض. والسبب احتواء هذا النوع من الشاي على البوليفينول الذي يعمل كمضاد للالتهابات وللأكسدة.



المكونات

كيسان من الشاي الاخضر

كوب كبير من الماء المغلي

الطريقة

1 يوضع كيسا الشاي في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة.

2 ينزعان من الكوب ويتركان حتى يبردا.

3 يتم عصر الكيسين قليلاً ثم وضعهما في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

4 يطبقان بعد هذا على العينين لمدة 10 دقائق. ومن المهم اعادة تطبيق هذه الوصفة كلما ظهرت الحاجة الى ذلك الى جانب استخدام قطرة تبييض بياض العينين.

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