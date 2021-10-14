فيتامينات ضرورية للجسم نقصها يصيبك بالإكتئاب

بيروت - نادين محمد -

يلعب نوع النظام الغذائي ونمط الحياة الذي نتبعه دوراً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بصحتنا. يسبب الاستهلاك المفرط للأطعمة غير الصحية، مثل الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، والحلويات، وما إلى ذلك، لبضعة أيام متتالية في إصابتك بتقلبات الحالة المزاجية.

فيتامينات للجسم

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يمكن أن تساعد الأطعمة في علاج الاكتئاب و تخفيف أعراضه والسيطرة عليها. إليك بعض الفيتامينات التي يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب بشكل طبيعي.

1. فيتامين د



​فيتامين د

هو عنصر غذائي أساسي للغاية يمكنه علاج الاكتئاب، إلى جانب العديد من الأمراض الأخرى. من المعروف أن فيتامين "د" يقوي مستقبلات معينة في الدماغ، وبالتالي يزيد من مستويات السيروتونين

يتواجد فيتامين "د: في صفار البيض والجبن ولحم البقر والبرتقال والأسماك وحليب الصويا.

2. فيتامين B6



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فيتامين B6

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B6 من العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب، حيث إنها تعزز عمل الأعصاب في الدماغ، وتساعد أيضاً في اختلال التوازن الهرموني في الدماغ، والذي قد يكون سبباً للاكتئاب.

يمكن أن تساعدك إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين B6، في تعزيز عمل الأعصاب.

يتواجد فيتامين B6 في الدجاج والأسماك وخبز القمح الكامل والفاصوليا والبيض والخضروات وغيرها في نظامك الغذائي.

3. فيتامين B3

فيتامين B3 ​

انخفاض مستويات السيروتونين في الدماغ هو السبب الرئيسي للاكتئاب. يمكن أن يساعد فيتامين ب3 في تعزيز إنتاج السيروتونين في الدماغ، وبالتالي المساعدة في علاج الاكتئاب.

يتواجد فيتامين B3 في الفطر، والفول السوداني، والبازلاء الخضراء، والأسماك، والديك الرومي، ولحم البقر.

4. فيتامين ب12



فيتامين ب12

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أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن تناول نظام غذائي غني بفيتامين ب12 يمكن أن يساعد في استقرار الحالة المزاجية وتحسين الطاقة العقلية وتقليل الاكتئاب أيضاً؛ لأن هذا الفيتامين يمكن أن يحافظ على صحة الناقلات العصبية في الدماغ.

يتواجد فيتامين B12 في اللحوم والكبد و الدواجن والمحار والأسماك والحليب ومنتجات الألبان ولحم البقر.

5. فيتامين سي

يعتبر فيتامين سي من أكثر العناصر الغذائية تنوعاً، حيث له العديد من الفوائد الصحية، أحدها يشمل علاج الاكتئاب.

فيتامين سي​

أظهرت الدراسات البحثية التي أجريت على مر السنين أن لفيتامين C تأثيراً كبيراً في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض معينة للاكتئاب، مثل نقص التركيز.

تشير الدراسات أن فيتامين سي يمكن أن يحافظ على تجديد خلايا الدماغ.

يتواجد فيتامين سي في البرتقال والتوت والقرنبيط والبروكلي والطماطم والسبانخ والفليفلة والخضروات الورقية، إلخ.

6.فيتامين E

فيتامين E​​​​​​​​

تشير الدراسات إلى أن تناول فيتامين (E) من خلال النظام الغذائي أو عن طريق تناول المكملات الغذائية يومياً يمكن أن يقلل الاكتئاب إلى حد كبير، حيث إن فيتامين (E) يمكن أن يحافظ على صحة النواقل العصبية في الدماغ.

بعض المصادر الغذائية لفيتامين E هي الفول السوداني والبندق والأسماك وزيت السمك وبذور عباد الشمس والخضروات الورقية واللوز وزيت جوز الهند.

​فيتامينات للجسم