شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من حساسية الشوكولاتة؟ .. انتفاخ الوجه والصداع أبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوكولاتة من الحلويات ذات المذاق الخاص والمميز، ولديها شعبية كبيرة، ويتم استخدامها في الكثير من الحلويات أثناء الإعداد، ولكن هل تشعر بمشاكل في العين والأنف والتنفس بعد تناولها، لذا فأنت تعاني من حساسية الشوكولاتة.

يؤكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن الإصابة بحساسية الشوكولاتة تتسبب في جعل الجهاز المناعي بإطلاق مواد كيمائية شبيهة بمادة "الهيستامين"، التي تساهم في تقليل الحدة من أعراض الحساسية.

وقدم التقرير العديد من الأعراض الخاصة بحساسية الشوكولاتة، ومنها:

-قشعريرة.

-ضيق في التنفس.

-تقلصات المعدة.

-انتفاخ الشفتين أو اللسان أو الحلق.

-التقيؤ.

-ظهور حب الشباب.

-الانتفاخ في الوجه.

-إمساك.

-الصداع .

-طفح جلدي .

-التعرض لاضطرابات في المعدة.

فهذه الأعراض جزء من رد فعل تحسسي شديد يسمى الحساسية المفرطة، و يمكن أن تكون هذه الحالة مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها على الفور، و يتم تشخيص الحساسية التي قد تؤدي إلى الحساسية المفرطة من خلال مستويات عالية من الأجسام المضادة للجلوبيولين المناعي .

وأشار التقريرإلى أن السبب الرئيسي في الإصابة بحساسية الشوكولاتة هو احتوائها علي الكاكاو الذي يعاني البعض من التحسس منه، كما أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين أيضا يتعرضون للإصابة بحساسية الشوكولاتة.

ماعليك إذاكنت تعانى من الحساسية أن تتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي علي الشوكولاتة، للحد من التعرض للأعراض السابق ذكرها.