شكرا لقرائتكم خبر عن مرارة الفم .. جهاز إنذار يخبرك بالعديد من الأمراض .. أبرزها النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بمرارة في الفم؟ إذًا عليك قراءة هذا التقرير لأنه يقدم لك أبرز الأسباب المؤدية لإصابتك بهذه المرارة، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".



اسباب مرارة الفم

أشار التقريرإلى أن بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بمرارة في الفم دون معرفة السبب من وراء ذلك، وهذا الأمر يعد محرج ومقلق عند البعض، ولذا نرصد اليوم الأسباب المؤدية لهذا الأمر ومنها:

-جفاف الفم:

يحدث جفاف الفم عندما لا ينتج ما يكفي من اللعاب الذي يساعد في تقليل البكتيريا في الفم، ويشعر المصاب بلزوجة وجاف في أفواههم، وقد يكون السبب عندم تناول كميات وفيرة من الماء، أو الإسراف في التدخين، وفي حالة استمرار هذا الأمر يجب التحدث مع الطبيب.

-مشاكل في الأسنان:

عدم الاهتمام بنظافة الأسنان تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بمرارة الفم، وتعرضك أيضا لتسوس الأسنان وأمراض اللثة وتعرضه للالتهابات، ولذا عليك تنظفها وغسلها بانتظام .

الحمل:

يعتبر الطعم المر أو المعدني في الفم شكوى شائعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فتقلب الهرمونات في الجسم أثناء هذه الفترة هو السبب، فيمكن أن يؤثر هذا الاختلاف على الحواس ، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وجعل بعض الأطعمة أو الروائح تبدو مثيرة للاشمئزاز، ويلاحظ العديد من النساء الحوامل طعمًا معدنيًا أو مرًا أو صفيحًا في أفواههم، وقد يكون هذا مزعجًا، لكنه يزول عادةً في وقت لاحق من الحمل أو بعد الولادة.



لماذا يتعرض البعض لمرارة الفم

-سن اليأس:

قد تعاني النساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث من طعم مر في أفواههن، وقد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، و تبدو مرارة الفم مشكلة لا تستدعي القلق، خاصةً أنها تختفي من تلقاء نفسها أو بعد تناول الطعام.

مشكلة في القلب:

مرارة الفم تنذر بوجود مشكلة خطيرة في القلب في حال استمرارها لفترة طويلة، ولذا يجب الذهاب للطبيب.

-ارتجاع المريء:

الأشخاص المصابون بارتجاع المريء يعانون من مرارة شديدة في الفم، ويحدث هذا عندما تصبح العضلة العلوية في المعدة ضعيفة وتسمح للحمض الأصفر بارتفاع أنبوب الطعام.

-التوتر والقلق:

ارتفاع نسبة هرمونات التوتر والقلق تتسبب في حدوث جفاف في الفم.