لا تهملها.. علامات مخفية تدل على وجود مرض خطير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكنت مجموعة من الباحثين من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، من تحديد علامتين خفيتين لمرض الكبد الدهني غير الكحولي. تم نشر المعلومات المقابلة في صحيفة إكسبرس.

قد يشير إصفرار الجلد، الذي يحدث على خلفية زيادة البيليروبين في الدم، إلى وجود مشكلة. يرجع التركيز العالي للصبغة الصفراوية إلى انسداد القنوات والتشوهات في الخلايا والالتهاب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يلاحظ الشخص المصاب بمرض الكبد الدهني كدمات غريبة. يمكن أن تظهر بعد إصابات طفيفة وتستغرق عدة أسابيع للشفاء.

يقول المنشور: “قد تشمل الأعراض اليرقان أو الميل إلى الإصابة بالكدمات”.

ويعتبر مرض الكبد الدهني غير الكحولي مصطلحًا شاملًا لمجموعة من حالات الكبد التي تصيب الأشخاص الذين يشربون القليل من الكحوليات.

يشيع مرض الكبد الدهني غير الكحولي بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في الدول الغربية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يُعَدُّ هو الشكل الأكثر شيوعًا من أمراض الكبد المزمنة، حيث يصيب حوالي ربع السكان.

يمكن لبعض الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الإصابة بمرض التهاب الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، وهو شكل خطير من أشكال مرض الكبد الدهني الذي يتسم بالتهاب الكبد وقد يتطور إلى تندُّبات كبيرة (تشمع الكبد) وفشل الكبد. وهذا يشابه الضرر الناتج عن تعاطي الكحوليات بكثرة.