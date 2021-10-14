تجاوز حاجز الـ 220 ألف حالة وفاة بفيروس "كورونا" بروسيا

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم ، حاجز الـ 220 ألف حالة وفاة بعد تسجيل /986 / حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل /984 وفاة / يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس الى 220 ألفا و 315حالة وفاة .



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس " للأنباء عن ارتفاع ملحوظ وقفزة غير مسبوقة في عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 31299إصابة مقارنة بـ 28717 في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات سبعة ملايين و892 ألفا و 980 اصابة ، وتماثل 21670 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليبلغ مجموع المتعافين ستة ملايين و 937ألفا و 756شخصا ، وتوزعت الإصابات الجديدة على الاقاليم الروسية.