شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى إصابة طفلك بالتهاب الحلق المتكرر.. قد يؤدى للحمى الروماتيزمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة سحر شاكر شتا أستاذ قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، مدير وحدة الحمى الروماتيزمية، والتى تقدم خدمات لنحو 8 آلاف طفل سنويا، أنه لابد من التوعية وتجنب الازدحام فى المدارس والتهوية الجيدة بالفصول لأن الحمى الروماتيزمية تصيب الأطفال فى سن المدرسة من سن 5 إلى 15 سنة.

وقالت لتجنب العدوى يجب غسل الأيدى باستمرار، والتعرض للشمس وعدم تكدس عدد كبير من الأفراد فى غرفة واحدة بالمنزل.

وأوضحت، خلال مؤتمر مستشفى أبو الريش التابعة لجامعة القاهرة المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه تم تجهيز وحدة الحمى الروماتيزمية بأجهزة جديدة من خلال التبرعات، بحيث تشمل توفير حقن البنسلين طويلة المفعول للأطفال الذين يعانون من المرض، وهذا الإجراء يتطلب عمل اختبار للحساسية قبل البدء فى العلاج، حيث انه مع دخول الشتاء تزداد الحالات، نتيجة تعرض الطفل لالتهاب الحلق بشكل متكرر.

وأكدت أنه لابد من عمل مسحة للحلق وعمل مزرعة للميكروب لتشخيص الحالة بدقة، موضحة أنه لابد أن يتناول الطفل المريض المضادات الحيوية لقتل البكتيريا، وإلا تتسبب فى مضاعفات للقلب، وقد تؤدى لحدوث تلف بالصمام الميترالى أو الصمام الأورطى.

وقالت إن الأعراض تتمثل فى الشعور بالإعياء الشديد، وارتفاع فى الحرارة، وعدم الاستجابة للمضادات الحيوية، وتورم بالمفاصل وخصوصا مفصل الركبة كما يمكن أن يحدث تبادل فى التورم بين ركبة وأخرى، أو الكعبين وطفح جلدى وحركات لا إرادية.

وأضافت أن عمل مسحة للحلق ضرورى لتجنب تأثير الحمى الروماتيزمية على القلب، لأنه ليس كل التهاب بالحلق يشخص على أنه التهاب سبحى المؤدى للحمى الرماتيزمية.