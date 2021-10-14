هذا الشئ يقلل من خطر الموت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

للحصول على صحة جيدة، وتجنب الأمراض المختلفة، يتوجب علينا البحث عن أفضل أنواع الطعام الغنية بالعناصر اللازمة لتعزيز صحتنا.

توصل فريق من العلماء إلى أن الاستهلاك المنتظم للأحماض الدهنية الموجودة في المكسرات والبذور والزيوت النباتية يقلل من خطر الوفاة، الناجم عن أسباب عديدة، ويزيد من متوسط ​​العمر المتوقع.

فبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة “BMJ”، فقد أجرى فريق العلماء من كندا ، تحليلا لأكثر من 40 دراسة علمية نُشرت بين عامي 1991 و2021 لفحص الآثار الصحية لاستهلاك حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني متعدد غير مشبع من مجموعة ما يسمى بالأحماض الدهنية الأساسية، والتي تنتمي إلى “أوميغا 3” أحماض دهنية غير مشبعة.

ويوجد حمض “ألفا لينولينيك” في الأطعمة النباتية مثل فول الصويا وجوز الأشجار وزيت الكانولا وبذور الكتان.

وشملت هذه الدراسات حوالي 120 ألف مشارك تراوحت أعمارهم بين 18 و98 عاما. وأخذت النتائج في الاعتبار عوامل إضافية مثل العمر والوزن وحالة التدخين واستهلاك الكحول والنشاط البدني.

ووجد المؤلفون أن إستهلاك حمض “ألفا لينولينيك” المرتفع كان مرتبطا بنسبة 10 في المائة و8 في المائة و11 في المائة في التقليل من مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الشريان التاجي، على التوالي.

يقدر الباحثون أن زيادة تناول حمض “ألفا لينولينيك” بمقدار جرام واحد يوميا، أي ما يعادل ملعقة كبيرة من زيت الكانولا أو 0.5 أونصة من زيت الجوز، ترتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5%.

وعلى الرغم من الآثار المفيدة لأحماض “أوميغا 3 “الدهنية على الصحة، يحث العلماء على توخي الحذر من التوصيات لزيادة تناولها بسبب خطر معين للإصابة بالسرطان.