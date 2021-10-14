صحة ورشاقة

بالارقام.. مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن نسبة التعافي من كورونا في السعودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

 

وكشف المركز عبر "تويتر" أنه وفقا لإحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 2,515,646 إصابة، وإجمالي حالات التعافي 2,486,816 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,424 حالة.

 

وأشار المركز الى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ 80,009,977 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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