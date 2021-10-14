شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح لتقوية مناعة طفلك والحد من الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الآباء لمعرفة بعض النصائح الصحية لتقوية مناعة أطفالهم وحمايتهم من الأمراض المعدية، خاصة مع تغيير الفصول وتقلبات الطقس.

وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع "health-harvard"، بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحة الأطفال خلال تقلبات الطقس الشديدة، ومنها:

- الاهتمام بالتغذية الصحية:

إعطاء الطفل نظاما غذائيًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات يعد من الخيارات الجيدة لتقوية جهازه المناعي، ولذا يوصى بإمداده بنصف طبق يوميا من هذه الأنواع الغذائية، وأيضا إعطائه الحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب ومشتقاته.

- تجنب الأطعمة المضاف إليها السكريات والأطعمة السريعة:

الأطعمة التي يجب تجنبها هي الأطعمة المصنعة والأطعمة المضاف إليها السكر والأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية ، مثل الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية، وهذا لا يعني أن طفلك لا يستطيع أبدًا تناول السكريات أو الحلويات، ولكن بنسبة قليلة.

- حصول طفلك على قسط كاف من النوم:

النوم يساعد علي تنشيط خلايا الجسم، ولذا فالأطفال تحتاج إلى 8 ساعات إلي 10 ساعات يوميا، فهذا الأمر يجعلهم أكثر نشاط وحيوية، ويعمل على تقوية الجهاز المناعي.

التمرين يحافظ على صحة الطفل، ويجعله أقل عرضة للإصابة بالمرض، ولذا يجب أن يمارس الأطفال التمارين الرياضية لمدة ساعة في اليوم، لتجديد خلايا الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

- الحفاظ على صحته النفسية:

الإجهاد يجعلنا أقل صحة وأكثر عرضة للعدوى، فتأكد أن طفلك سعيد عن طريق توفير عدد ساعات يومية للقيام بأنشطة، والتحدث معه، والقيام بالأشياء والحيل التي تجعله أكثر نشاط وحيوية.