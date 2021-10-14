شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من النسيان وقلة التركيز؟ تعرف على 5 أطعمة صحية للدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمك في العمر، تتقلص صحة الدماغ ما ينتج عنه نقص في التركيز ووظيفة الدماغ، وبسبب نمط الحياة الحديث، يمكن لعادات الأكل وثقافات النظام الغذائي أن تؤدي إلى نقص التغذية بما يؤثر بشكل كبير على أداء الذاكرة، ويرصد التقرير المنشور بموقع "Healthline"، دور التغذية فى تحسين عمل المخ وتنشيط الذاكرة من خلال بعض الأطعمة.

فيما يلي.. 5 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي لتحسين أداء الذاكرة:

السبانخ

نعلم جميعًا أن السبانخ هي أفضل مصدر للحديد ولكننا لا نعلم أنها من أغنى مصادر المغنيسيوم والفولات، وهذا يساعدنا في الحفاظ على وظيفتنا المعرفية.

صفار البيض

صفار البيض غني بفيتامين د وب 12 والمغنيسيوم والزنك، لذلك فهو لا يساعد فى تطوير ذاكرتك فحسب، بل يحميك أيضًا من الأمراض العصبية الخطيرة مثل الزهايمر.

الزبادي

يمكن أن يساعدك تناول الزبادي في تعزيز الذاكرة، حيث أجرت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تجربة على النساء اللواتي يستهلكن الزبادي مرتين في اليوم وشهدن تحسنًا ملحوظًا في عمل وظائف الدماغ، الزبادي هو مادة حيوية أيضًا لتحسين صحة أمعائك التى ترتبط بشكل كبير بصحة الدماغ.

السمك

السمك مصدر جيد لليود والسيلينيوم والدهون الصحية، فهو غذاء كامل لصحة المخ لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها لتطوير وظائف المخ.

الجوز (عين الجمل)

الجوز أحد أنواع المكسرات الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبوليفينول التي تقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.