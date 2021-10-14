ليزر مهبلي لعلاج الجفاف وأعراض انقطاع الطمث

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - ادعت دراسة أنّ ليزر “FemiLift” ليس أفضل من علاج وهمي لمشاكل المهبل بعد سن اليأس.

يمكن أن يكلف العلاج العصري ما يصل إلى £1,500 لكل جلسة وقد تم استخدامه من قبل عائلة كارداشيان وتم اعتماده من قبل مشاهير آخرين بما في ذلك عارضة الأزياء وملكة جمال انجلترا السابقة دانييل لويد.

يتم تسويقه على أنه قادر على المساعدة في تقليل سلس البول والتراخي المهبلي والجفاف، وهي ثلاثة آثار جانبية شائعة لتغييرات مرحلة انقطاع الطمث.

لكن الباحثين الأستراليين وجدوا الآن أنّ العلاج، الذي يستخدم ليزر ثاني أكسيد الكربون لتسخين الأنسجة المهبلية، له فائدة قليلة.

نظرت الدراسة إلى 85 امرأة تعاني من أعراض مهبلية بعد انقطاع الطمث على مدار عام ويعشن في سيدني.

كان على النساء أن يعانين من واحدة من العوارض على الأقل، حرق المهبل أو الحكة أو الجفاف، أو بأن يجدن الجماع مؤلماً، أو ما يعرف باسم عسر الجماع.

أعطيت نصفهنّ العلاج بليزر ثاني أكسيد الكربون للدراسة، التي نشرت في JAMA Network Open.

تم علاج الآخرين باستخدام ليزر وهمي يعمل بالحد الأدنى من الطاقة لمنع أي تأثير على أنسجته.

أعطيت جميع النساء ثلاث دورات من العلاج موزعة على شهر واحد، وفقاً للممارسة الموصى بها.

وتم تقييم أعراضهنّ على مقياس من صفر إلى 100 قبل العلاج وسنة بعد ذلك.

قام الأطباء بتقييم مرونتهنّ المهبلية وكمية السوائل ودرجة الحموضة والترطيب في كل زيارة.

كما تم مسح مع المرضى لمعرفة إذا شعرن أنّ العلاج يساعد على الحدّ من أعراضهنّ وما إذا ساعد في تحسين عواطفهن وحياتهن الجنسية. تم إعطاء الدرجات على مقياس من 0إلى 20.

كشف التحليل الإحصائي أنه لم يكن هناك فرق كبير في نتائج مجموعة الليزر الحقيقية أو الدواء الوهمي.

كتب المؤلفون: “في هذه التجربة السريرية العشوائية التي تنطوي على النساء مع أعراض المهبل بعد انقطاع الطمث، والعلاج مع ليزر ثاني أكسيد الكربون كسور مقابل العلاج الوهمي، لم يؤد ذلك إلى تحسن في شدة الأعراض، ونوعية الحياة، أو الأنسجة المهبلية.”

لم يحددوا نوع ليزر ثاني أكسيد الكربون الجزئي المستخدم. تمّ التواصل مع شركةAlma Lasers، التي تصنع FemiLift، للحصول على تعليق.

يدعي المصنعون أنّ الليزر يعمل عن طريق تسخين الأنسجة المهبلية بلطف لتحفيز تكوين مستويات جديدة من استنفاد الكولاجين، الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

ويعتقد أنّ المشاهير بما في ذلك عائلة كارداشيان قد استخدموا علاجات مماثلة.

وفي حديث لها عام 2016، قالت كلوي كارداشيان: “أخواتي، أنجبن أطفالاً، وهناك ليزر مهبلي لتضييق المهبل.”

“لذا في منزلي، كل ما يفعلونه هو الحديث عن ليزر المهبل هذا. ”

أيدت ملكة جمال بريطانيا السابقة دانييل لويد FemiLift على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعية أنّ العلاج عالج مشكلة سلس البول بعد الولادة.

وقالت: ‘إنّ هذا الأمر غيّر حياتي وأنا متأكدة أنّ الكثير من الأمهات مثلي سيفهمن لماذا فعلت ذلك.”

“بعد ولادة أربعة أطفال حتى العطس يصبح مشكلة أو عندما يطلب منك أطفالك أن تأتي وتلعب معهم على الترامبولين فتقدمين لهم الأعذار.”

“إنّ الليزر لا يساعد على الحدّ من مشكلة سلس البول فحسب، انه مثالي للنساء اللواتي يمرون بانقطاع الطمث وتعانين من الجفاف المهبلي.”