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إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 239 مليوناً والوفيات تقترب من 6 ملايين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 239.14 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و77425.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                719251                     44672182

 

الهند                                 451189                     34001743

 

البرازيل                          601213                      21582738

 

المملكة المتحدة              138080                       8275826

 

روسيا                          428318                        7861681

 

تركيا                            66806                          7538974

 

فرنسا                          117173                       7069089

 

إيران                        123081                        5729785

 

الأرجنتين                     115547                    5267339

 

إسبانيا                       86869                     4980206.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها           عدد الوفيات                عدد الإصابات

 

23 - العراق                22655                       2028115

 

37 - المغرب                 14485                    939922

 

42 - الأردن                 10841                     837255

 

46 - الإمارات                2116                    738152

 

47 - تونس               25046                     710096

 

50 - لبنان                8452                       630950.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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