لأول مرة.. فيكتوريا الأسترالية تسجل أكثر من ألفي إصابة يومية بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أكثر من ألفي حالة إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة، مع اقتراب معدلات التطعيم من تحقيق أهدافها.



وذكرت السلطات الصحية بالولاية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 2297 حالة، جميعها منقول محليا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك قفزت الأعداد بنحو أكثر من 700 حالة مقارنة باليوم السابق، وهو أعلى رقم في يوم واحد لأي ولاية أو منطقة في أستراليا خلال الجائحة.

كما سجلت الولاية 11 حالة وفاة خلال الليل.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات في الولاية إلى نحو 60 ألفا وعدد الوفيات إلى 945، من بينهم 125 حالة وفاة بسبب تفشي سلالة دلتا المتحورة من الفيروس شديدة العدوى وسريعة الانتشار.

وحتى يوم الأربعاء، تم تطعيم 5ر61% من سكان فيكتوريا المؤهلين تطعيما كاملا، وتلقى 7ر86 % منهم جرعة واحدة. ومن المتوقع أن تبدأ الولاية في رفع القيود المفروضة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بمجرد أن يتم تطعيم 70% من السكان المؤهلين بالكامل.