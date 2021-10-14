تعرف على الطريقة الصحيحة لعلاج الجروح والحروق فى المنزل

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثيرون احتمالية حدوث الجروح والخدوش والحروق الطفيفة أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو حتى مع الأطفال، هناك دائمًا احتمال الإصابة أثناء اللعب في الحديقة أو ركوب الدراجات، وسواء كانت إصابة كبيرة أو طفيفة، كلاهما بحاجة إلى التعامل مع الرعاية والإسعافات الأولية للتعامل مع الإصابة لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات والتعافي السريع، في هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة لعلاج الجروح في المنزل، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يلزم إجراء إسعافات سريعة بعد الإصابة؟

يترك الجرح أو الإصابة المفتوحة النسيج الداخلي الرقيق للجلد مكشوفًا للبيئة الخارجية، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى إذا لم يتم توفير العلاج الأولي في الوقت المحدد.

ويساعد علاج الجرح بشكل صحيح على إزالة العدوى وكذلك زيادة سرعة الشفاء، يمكن علاج الإصابات الطفيفة مثل الجروح والخدوش والحروق الطفيفة بسهولة في المنزل باتباع بعض الخطوات السهلة.

بالنسبة للإصابات الكبيرة مثل السقوط والحروق من الدرجة الثانية والثالثة والكسور، يُنصح بطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

خطوات علاج الجرح المفتوح

علاج الجرح الطفيف المفتوح بسيط جدًا، فأنت تحتاج فقط إلى مجموعة إسعافات أولية في المنزل مع جميع الأشياء الأساسية مثل المطهر والقطن والضمادة، فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

- اغسل يديك بالماء والصابون لإزالة الأوساخ، وإذا كنت ترتدي أي قطعة مجوهرات، فقم بإزالتها أيضًا.

- اضغط برفق على الجرح إذا كان ينزف وارفعه لتقليل التورم.

- اغسل الجرح بالماء ومحلول ملحي، بمجرد توقف النزيف، ضع الجرح تحت الماء الجاري لتقليل خطر الإصابة بالعدوى. -في حالة وضع الصابون، اغسل الجلد حول الجرح.

أشياء أخرى يجب القيام بها لعلاج الجروح

افحص الجرح بحثًا عن أي أوساخ عالقة: ابحث عن أي حطام وأوساخ عالقة في الجرح، قم بإزالتها بعناية عن طريق وضعها تحت الماء الجاري أو باستخدام ملاقط نظيفة بمحلول ملحي.

- ضع طبقة رقيقة من المضاد الحيوي أو الفازلين للحفاظ على سطح الجرح رطبًا.

-ضع ضمادة لاصقة أو ضمادة طبية لتغطية الجرح.

العناية بالجرح

تتحسن الإصابة الطفيفة من تلقاء نفسها بمرور الوقت، ولا يتعين عليك فعل الكثير العلاج الأولي مطلوب لتسريع عملية الشفاء. إذا قمت بتغطية الجرح بضمادة، فأنت بحاجة إلى فحصه من وقت لآخر لتتبع عملية التعافي واستشارة الأطباء في الوقت المناسب عندما تسوء الأمور.

-تغيير الضمادة: قم بتغيير الضمادة مرة واحدة على الأقل يوميًا يجب عليك أيضًا تغيير الضمادة عندما تصبح مبللة أو متسخة.

نظف المنطقة بالماء وجففها بقطعة قماش نظيفة ثم ضع المضادات الحيوية ثم ضع ضمادة مرة أخرى.

-احصل على لقاح التيتانوس إذا لم تكن قد حصلت على واحدة خلال الأشهر الستة الماضية أو كان الجرح عميقًا.

-راقب علامات الإصابة إذا كانت هناك أي علامة للعدوى على الجلد أو بالقرب من الجرح، استشر طبيبك.

كيفية علاج الحروق

تختلف عملية علاج الحروق من الدرجة الأولى عن عملية علاج الجروح والخدوش في حالة الحرق لا يمكنك الضغط ولا يمكنك وضع ضمادة يمكن أن تزيد هذه الحرق سوءًا.

أولًا ، صب الماء البارد على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة ، ثم اغسلها بالماء والصابون بعد ذلك ضع ضمادة باردة أو قطعة قماش مبللة نظيفة على الحرق لتخفيف الألم والتورم.

يمكنك وضع الصبار أو كريم الحرق على المنطقة المصابة، وتجنب تعريض الحرق لأشعة الشمس المباشرة.

متى تتصل بطبيبك؟

إذا لم يظهر الجرح بشكل أفضل بعد بضعة أيام أو إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية يجب عليك استشارة طبيبك على الفور، وتشمل الأعراض:

-احمرار أو تورم

-ألم

-تصريف غير عادي أو متزايد

-حمى أو قشعريرة