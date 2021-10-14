شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للآباء لتقليل أوجاع الأسنان عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون آلام الأسنان حالة طارئة، ولكن ليس كل ألم الفم ناتج عن الأسنان، فقد تشمل أسباب أخرى مثل بزوغ الأسنان، وتقرحات في الفم، وأوجاع الأذن ، والتهابات الجيوب الأنفية، فإذا أصيب الطفل بألم في الفم يجب مراجعة طبيب الأسنان لتحديد مصدر الألم، بحسب ما نشره موقع " healthychildren".

ما يجب على الآباء البحث عنه

ألم بالفم

سيلان اللعاب

إذا كان الطفل كبيرًا بما يكفي ، فاطلب منه أن يشير إلى السن المؤلم.

الإسعافات الأولية لألم الأسنان

قم بارتداء القفازات الطبية، إذا كانت متوفرة.

اجعل الطفل يشطف فمه بالماء الدافئ.

استخدم خيط تنظيف الأسنان لإزالة أي طعام قد يعلق بين الأسنان ويسبب الألم.

ابحث عن تورم حول السن ، والتي قد تكون علامة على وجود خراج في الأسنان.

انظر ما إذا كانت السن فضفاضة .

يحتاج الطفل إلى تقييم من قبل مقدم الرعاية الطبية أو طبيب الأسنان.

فحوصات الأسنان

تأكد من أن طفلك يخضع لفحوصات الأسنان مرتين في السنة للتنظيف، وكذلك للأشعة السينية على النحو الموصى به من قبل طبيب أسنانك، قد يختار الآباء الاستعانة بأخصائي أسنان الأطفال وطبيب أسنان لديه اهتمام خاص وخبرة في طب أسنان الأطفال، ستقلل المواعيد الوقائية المنتظمة بشكل كبير من فرص طفلك في الخضوع لعلاج أسنان رئيسي.

الإصابة

إذا أصيب الطفل بألم في الأسنان يجب مراجعة الطبيب لتحديد سبب الألم، في بعض الأحيان يمكن أن تشعر بقرحة الفم أو العدوى وكأنها ألم في الأسنان.