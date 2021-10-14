شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تمنع ظهور حب الشباب.. منها الليمون والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من أكثر المشاكل المزعجة لدى الشباب فى مراحل مختلفة من العمر، ويظهر حب الشباب على سطح جلد الوجه، والرقبة ، والصدر، والكتفين، والظهر، فهذه هى المناطق الجلدية التى تحتوى على أكبر عدد من الغدد الدهنية الفعالة، وللتخلص من هذه المشكلة المزعجة عليك تناول هذه المشروبات والأطعمة الصحية لمنع ظهورها، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".

شرب الماء:

يحمل الماء التغذية والأكسجين إلى جسمك الداخلي ، مما يحافظ على تغذية الأعضاء وحيويتها وصلاحيتها لمحاربة حب الشباب.

زيت الزيتون

يتم امتصاص غسول زيت الزيتون في الجلد دون انسداد المسام ، مما يسمح للبشرة بالتنفس مما يساعد بدوره على منع ظهور حب الشباب.

الليمون

يساعد عصير الليمون في التخلص من النفايات الحمضية وتطهير الكبد بحمض الستريك وبناء الإنزيمات للقضاء على سموم الدم، كما أنه يزيل المسام ويحافظ على بشرتك منتعشة ومشرقة.

البطيخ:

البطيخ مفيد جدًا في إزالة البقع من الجلد، فهو غني بالفيتامينات A و B و C ويحافظ على نضارة البشرة وإشراقها ورطوبتها، كما يمنع اندلاع حب الشباب ويزيل ندبات وعلامات حب الشباب.

الألبان قليلة الدسم:

إن اتباع نظام غذائي متوازن هو أفضل طريقة للحصول على بشرة صحية، تتكون منتجات الألبان قليلة الدسم من فيتامين أ ، وهو أحد أهم مكونات البشرة الصحية.

التوت :

التوت صحي لأنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، هذه غنية بالمواد الكيميائية النباتية التي تحمي الجلد.

الزبادى:

يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، لذا فهو مفيد لتنظيف البشرة وفتح المسام المسدودة.

الجوز

يساعد تناول الجوز بانتظام على تحسين نعومة ونعومة البشرة، تحتوي زيوت الجوز على حمض اللينوليك الذي يساعد على الحفاظ على بنية الجلد، وإبقائها مانعة للماء ومرطبة بشكل جيد.

الحبوب:

يأتي السيلينيوم الغذائي من المكسرات والحبوب وما إلى ذلك. تظهر بعض الدراسات أنه حتى الجلد المتضرر من الشمس قد يعاني من عواقب أقل إذا كانت مستويات السيلينيوم عالية.

التفاح:

يحتوي التفاح على الكثير من البكتين وهو عدو لحب الشباب. لذلك ، تذكر أن تأكل الجلد أيضًا لأن البكتين يتركز في الغالب هناك.