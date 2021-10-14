شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية لسن الـ30.. قلل الكافيين وتجنب الوجبات السريعة والعب رياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل مرحلة عمرية لها بعض الشروط التي يجب على الشخص اتباعها للحفاظ على صحته، والحد من الإصابة بالأمراض، وخلال الأسطر القادمة سنتحدث عن أفضل النصائح الصحية للأشخاص عند إتمامهم سن الثلاثين، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.



مرحلة الشباب

أكد التقرير، أن الشخص بعد بلوغه سن الثلاثين يحتاج للإبتعاد عن تناول بعض الأطعمة وأيضًا يحتاج لتناول أطعمة أخرى للحفاظ على صحته والحد من تعرضه للإصابة بالأمراض، ومنها:

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من السكريات، كالزبادي المعلب المضاف إليه الفواكه والسكر، والمشروبات الغازية، فهذا النوع من الأطعمة يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، ويزيد من فرص الإصابة بمرض السكرى.

- تجنب تناول المخبوزات فهي أطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، وغنية بالدقيق الأبيض، وتعرضك لزيادة في الوزن والإصابة بالسمنة، ولذا تناولك لهذا النوع من الأطعمة يزيد من فرص تعرضك للأمراض أبرزها السكر والسمنة.

- الأطعمة السريعة، تتسبب في ارتفاع نسبة الكولسترول والسمنة في الجسم، ولذا عليك تجنبها وتقليل تناولك لها للحفاظ علي صحتك.

- يجب التقليل من تناول الكافيين بعد سن الثلاثين، للحفاظ على جهازك العصبي.



مرحلة الشباب والحفاظ علي الصحة

- علي الشخص بعد بلوغه سن الثلاثين الإكثار من تناول الخضراوات، ولذا يجب تناول طبق من السلطة الخضراء يوميًا لإمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها من فيتامينات.

- تناول 2 إلي 3 لتر من الماء يوميا يساعد في حصول الجسم علي التوازن الذي يحتاجه.

- ممارسة الرياضة يوميا يساعد على تنشيط خلايا الجسم.