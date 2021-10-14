شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتنفس من فمك أثناء النوم؟ اعرف الأضرار وإزاي تعالج انسداد أنفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمد التنفس الجسم بالأكسجين ويساعدنا على إطلاق ثاني أكسيد الكربون، كلنا نتنفس من خلال الأنف، لكن في حالة احتقان الأنف ينتهي بنا الأمر بالتنفس من خلال أفواهنا خاصة أثناء النوم، وبينما قد نفكر في أن هذا الأمر غير ضار، إلا أنه على العكس من ذلك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

يمكن أن يؤدي التنفس من الفم خاصة أثناء النوم إلى الكثير من المشكلات الصحية، حيث إن التنفس عن طريق الأنف مهم لصحتك العامة، فهو يساعد خلال رحلة فقدان الوزن أيضًا.



التنفس الصحى عن طريق الانف

كيف يمكن أن يؤثر التنفس على التدريبات

التنفس من الفم يوجه جسمك نحو حالة متعاطفة وقد ينتج عنه الشعور بالإجهاد المزمن وضعف التنفس خاصة أثناء أداء التمارين الرياضية، بينما التنفس عن طريق الأنف، وهو الأمر الطبيعى، يمكنه بناء الأنسجة بشكل فعال خاصة أثناء أداء التدريبات.



تنفس بالانف وليس الفم

التنفس الأنفي لفقدان الوزن

يقول خبراء التغذية: "نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من عملية فقدان الوزن يحدث أثناء النوم، فمن المهم بشكل خاص أن تتنفس بطريقة تحول حالة جهازك العصبي إلى وضع الراحة والهضم الجيد، هذا هو سبب أهمية التنفس الأنفي أثناء النوم تحديدًا لفقدان الوزن".



الجهاز التنفسى

كيفية تحسين التنفس عن طريق الأنف

فى الغالب، نحن نضطر للتنفس عن طريق الفم فقط عندما يكون هناك مشكلة ما فى الممر الأنفى مثل الانسداد خاصة فى حالات البرد والاحتقان، لذلك يمكن أن تساعدك مكملات فيتامين سى وكذلك الأطعمة الغنية به وكذلك مكملات الكركمين فى علاج انسداد الجيوب الأنفية، وكذلك احرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك وكذلك المكملات الغذائية الخاصة به، يمكن أن تساعد حقًا في تحسين التنفس الأنفي.