شكرا لقرائتكم خبر عن لو ماشى على دايت.. أطعمة هتساعدك تخس لو جوعت بالليل أبرزها الزبادى والكريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوصول للوزن المثالي من أبرز الأشياء التي يسعي الكثيرون للقيام بها، فإذا كنت تتبع حميات غذائية هادفة للحصول علي الوزن المثالي فعليك قراءة هذا التقرير للتعرف علي أفضل الحيل الغذائية في حالة الشعور بالجوع أثناء ساعات الليل دون زيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع "healthline".

قدم التقرير بعض الأطعمة المفيدة التي تجنبك أى زيادة فى الوزن فى حال تناولها ليلًا، ومنها:

-الكريز:

الكريز لاذع وعصيره يعتبر وجبة خفيفة مثالية في وقت متأخر من الليل، فلا تتردد في تناوله.

-الموز بزبدة اللوز:

قد يساعد تناولك للموز المغموس في زبدة اللوز فى زيادة مستويات الميلاتونين في جسمك لدعم نوم هاديء دون أى زيادة فى الوزن.

-الكيوي:

تعد الكيوي من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وهى وجبة خفيفة ومرضية وغنية بفيتامين سي، حيث تحتوي حبتان من الكيوي المقشر على 93 سعرة حرارية فقط، كما أنها مصدر طبيعي للسيروتونين الذي يعزز الاسترخاء ويساعد على كبح الشهية، فتناوله في ساعات الليل للحصول على الشبع دون زيادة الوزن.

-الفستق:

تناول حفنة من الفستق في الليل يمنحك شعورًا بالشبع، وأيضا لا يتسبب في تعرضك لزيادة الوزن، ولذا يمكنك تناوله يوميًا في الليل.

-الزبادي:

الزبادي مصدر جيد للبروتين ويساعد في كبح الجوع، كما أنه غني بالكالسيوم لذا يمكنك تناوله يوميا عند الشعور بالجوع في ساعات الليل.