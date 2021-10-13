شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة وراثة: متلازمة زكى مرض وراثى يسبب قصر القامة ومشاكل فى الأطراف والعين والرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج معكم، الدكتورة مها زكى، الأستاذ الوراثة الإكلينيكة بالمركز القومى للبحوث، للحديث عن متلازمة زكى.

وقالت خلال لقائها، إن متلازمة زكى، مرض وراثى يأتى من الأم والأب، ويتكرر بنسبة 25 %، ويصيب أكثر من جزء في الجسم، حيث يسبب قصر القامة، ويسبب مشكلة في الأطراف، وفى العين وحجم الرأس ، مضيفة أنا اكتشفت الموضوع من عائلة، وقلت إن المتلازمة جديدة، ولذلك سميت باسم زكى.

وأكدت ، أن الكثير من العلماء من مختلف دول العالم أجروا ابحاثا على المتلازمة، وشاركها الكثيرون في البحث، وأن الدواء تم تجربته على الحيوانات، ولم يجرب على الإنسان حتى الأن، مشيرة إلى أن الدواء قلل الكثير من التشوهات على الحيوانات الىي تم تجربة العلاج عليها، وقالت إنها تهدى النجاح لكل أصدقائها وكل المصريين ولمصر ولزملائها في العمل ولأسرتها أيضا.